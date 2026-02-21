´ÆÆÄ¤Î¡Ö¸·¤·¤µ¡×¤È¡ÖË½¸À¡×¤ÎÍú¤°ã¤¤¤ò¤É¤¦ËÉ¤°¡©¡¡Çº¤à¿Æ»Ò¤ò¼é¤ì¤ë¡ÈÍ£°ì¤ÎÂ¸ºß¡É
Ìîµå¹Ö±é²È¡¦Ç¯ÃæÌ´µå»á¤¬Äó¸À¡Ä¾¯Ç¯Ìîµå´ÆÆÄ¤Î¡Ö°¤·¤Êý¿Ë¡×¤òÂÇÇË¤¹¤ëÊýË¡
¡¡¾¯Ç¯Ìîµå¤Î¸½¾ì¤Ç¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¡¢»ØÆ³Êý¿Ë¤ò½ä¤ëÊÝ¸î¼Ô¤È¥Á¡¼¥à¤Î¿©¤¤°ã¤¤¡£ÆÃ¤Ë¾¡Íø»ê¾å¼çµÁ¤Ë¤è¤ëÄ¹»þ´Ö¤ÎÎý½¬¤ä¡¢»ØÆ³¼Ô¤Î¸ÀÍÕ¤ÎË½ÎÏ¤ËÇº¤àÀ¼¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÊ¹¤«¤ì¤ë¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÁª¼ê¤äÊÝ¸î¼Ô¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¿Ìîµå¹Ö±é²È¤ÎÇ¯ÃæÌ´µå¡Ê¤Í¤ó¤¸¤å¤¦¡¦¤à¤¤å¤¦¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔÂ¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡Ç¯ÃæÌ´µå¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥àÊý¿Ë¤òÆþÃÄÁ°¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ùæ¤á¤´¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£Éô°÷¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤°ì¿´¤ÇÎÉ¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤òÅÁ¤¨¡¢ÆþÃÄ¸å¤Ë¼ÂÂÖ¤¬°Û¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬ÉÔ¿®´¶¤òÀ¸¤à¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¡Ö¾¡¤ÁÉé¤±¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¡×¤Î¤«¡ÖÃ»»þ´Ö¤Ç³Ú¤·¤àÌîµå¤ò¤¹¤ë¡×¤Î¤«¡¢¿Æ»Ò¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤¬´ÎÍ×¤À¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï»ØÆ³¼Ô´Ö¤Ç¤Î°Õ¼±¶¦Í¤òÅ°Äì¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Îý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤òÏÃ¤·¹ç¤¦Á°¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤È¥³¡¼¥Á¿Ø¤Ç¥Á¡¼¥àÊý¿Ë¤òÌÀ³Î¤Ë¸À¸ì²½¤·¤Æ¤ª¤¯¡£Ç¯ÃæÌ´µå¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ØÆ³¼ÔÆâ¤Ç¡¢¾ï¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È¸ì¤ë¡£¤³¤ÎÅÚÂæ¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î»ØÆ³¤Ë°ì´ÓÀ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÁª¼ê¤äÊÝ¸î¼Ô¤¬º®Íð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤Ï¡¢Ë½¸À¤äË½ÎÏ¤ò¡Ö¸·¤·¤¤Ìîµå¡×¤ÈÍú¤°ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤À¡£¿Í³ÊÈÝÄê¤äÆùÂÎÅª·ç´Ù¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢»þÂåÃÙ¤ì¤ÎÌÀ¤é¤«¤Ê°¤·¤Êý¿Ë¤ËÂÐ¤·¡¢Ç¯ÃæÌ´µå¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¡ØÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÊÉ¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¤³¤³¤Ç¸°¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¼þ°Ï¤Î¥³¡¼¥Á¿Ø¤À¡£´ÆÆÄ¤ÎË½Áö¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ï¡¢ÉÔ¿®´¶¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡¡¥³¡¼¥Á¤Ï´ÆÆÄ¤Î´é¿§¤ò»Ç¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÁª¼ê¤ò¼é¤ë¤³¤È¤À¡£Ç¯ÃæÌ´µå¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤ÎË½¸À¤ò¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Ä¤ÄÊüÃÖ¤¹¤ë¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢¡ÖË½¸À¡¦Ë½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ÆÆÄ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¡×¤È¸·¤·¤¤»ëÀþ¤òÁ÷¤ë¡£Ã¯¤«¤¬Í¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÂÎ¼Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£Áª¼ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î´Ä¶¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»ØÆ³¼Ô°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö°¤·¤Êý¿Ë¡×¤òÇÓ½ü¤¹¤ë»ÑÀª¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë