大谷翔平が19日に投稿した写真が話題

ドジャースの大谷翔平投手が18日（日本時間19日）に自身のインスタグラムのストーリーズ機能で公開した写真が話題を呼んでいる。デーブ・ロバーツ監督や山本由伸投手、佐々木朗希投手やスタッフら40人超がズラリと揃う1枚にファンは「SHOHEIさんを探せですね」と注目している。

大谷の投稿を受けて米メディアも発信。スプリングトレーニングで撮影されたとみられる集合写真には、中央に世界一トロフィーを持ったロバーツ監督、周囲には大谷ら日本人選手やウィル・アイアトン通訳ら、アジアにゆかりのあるメンバーが集結しているようだ。

リラックスした雰囲気の中で撮影された1枚。和やかな空気感が伝わってくるが、日米のファンが注目したのは後列にひっそりと佇む大谷だった。米メディア「ドジャース・ビート」の公式X（旧ツイッター）などがこの画像を投稿すると、ファンも「大谷さん集合写真になるとオーラ消すから探すの大変、でも大体場所は見当つくけど笑」と反応していた。

さらに「朗希ええ顔しとるやないかい！」「ろーたん いい笑顔」「こうして見るとどこぞやの草野球チームに見えるw」「ザ・ベスト!!」といったコメントも寄せられていた。（Full-Count編集部）