地元メディア「ドジャース・ネーション」がアニサさんの投稿を引用

ドジャース・大谷翔平投手の愛犬「デコピン」の愛らしい姿に、地元メディアも熱視線を送っている。チームメートであるランドン・ナック投手の婚約者、アニサさんが公開した自身の愛犬「オリー」との2ショット写真が大反響。米メディアが即座に反応し「楽しい時間を過ごした」と伝えて話題となっている。

発端となったのは、アニサさんが自身のインスタグラムのストーリーズ機能を利用して公開した1枚の写真だった。大谷の愛犬であるデコピンと、ナックの愛犬であるコーギーのオリーが並んで写っており、「bestie boys」との言葉が添えられていた。オフの時間をリラックスした表情で一緒に過ごす貴重な光景が収められている。

ナックは以前、球団施設で報道陣の取材に応じた際、大谷の家族との親密な交流について語っている。2024年3月の韓国での開幕戦を機に、アニサさんと大谷の妻・真美子夫人が友人となり、連絡を取り合う仲になったという。それに伴い、デコピンとオリーも交流を持つようになり、ナックも2匹がすっかり“お友達”であることを明かしていた。

微笑ましい2匹の姿が公開されると、地元メディア「ドジャース・ネーション」も公式X（旧ツイッター）で即座に反応した。19日（日本時間20日）にアニサさんの写真を引用し、「ショウヘイ・オオタニの愛犬であるデコイは、飼い主たちがスプリングトレーニングに行っている間にランドン・ナックの愛犬と楽しい時間を過ごした」と近況を伝えていた。（Full-Count編集部）