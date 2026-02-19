ミラノ・コルティナ冬季オリンピックで唯一の新競技「山岳スキー」（スキーマウンテニアリング、スキーモ）が１９日からスタートした。

ＳＮＳ上では、競技中継を初めて見たという視聴者から、急な斜面や階段を駆け登る過酷さに「衝撃」が走った。それと同時に、「運動会みたい」「未知すぎて面白い」などと、予備知識なしで楽しめるという声も目立った。（デジタル編集部）

同競技は、山岳エリアに設定された上り下りを含むコースで、スキー板を着脱しながら周回して戻ってくる時間を競うタイムレース。ＳＮＳでは、登山道を駆け巡るトレイルランや、急斜面のコースで自転車を担いで障害物を跳び越えることもある自転車レース「シクロクロス」などに例えられた。

この日は、まず全長７２５メートル、標高差６５メートルのコースをおよそ３分で駆け抜けるスプリントの男女予選が行われた。「山岳」とはいえ、スキー場の斜面に、人工物でジグザグのコースが設けられ、途中には長い階段も。スキーを外して背中に担ぎ、階段をダッシュで駆けのぼる際には、スリップしつまずく選手も相次ぎ、「ハードすぎる」「罰ゲームか」「根性競技」などとタフなレース展開に驚きも広がった。

階段を上り終えると、再びスキー板を履いて坂道を駆け上がり、コース頂上に達すると、スキー板裏のシールをはがして腹部にしまい込み、スキーで滑り降りてフィニッシュとなる。こうした一連の動きについて、ＳＮＳには「せわしなさすぎる」などの書き込みも寄せられた。もっとも、予選を見る限り、下りのスキーでは順位の変動はほとんど見られなかった。

スプリントは日本時間の１９日午後８時５５分から女子準決勝、９時２５分から男子準決勝、９時５５分から女子決勝、１０時１５分から男子決勝が行われる予定。２１日午後９時半からは、１チーム男女各１人からなる混合リレーが実施予定だ。

今大会、日本選手は出場できなかったが、新競技での今後の日本勢の活躍にも期待が寄せられた。