19日から本格的に始動した第2次高市内閣。「政策実現に向けギアをさらに上げていく」としています。首相が掲げる「高市内閣2.0」。何をどのように実現していくのでしょうか。

◇

19日朝、官邸に到着した高市首相を呼び止めたのは…

国際園芸博覧会のキャラクター「トゥンクトゥンク」です。

トゥンクトゥンク

「とってもステキだよ」

高市首相

「とってもステキって」

その後、高市首相が向かったのは臨時閣議です。

■「高市内閣2.0」本格始動“ギアを上げていく”

19日、本格的に始動した第2次高市内閣。首相に再び選出され臨んだ18日夜の会見では。

高市首相

「政策実現に向け、政府与党一丸となりギアをさらにあげていく。本日より『高市内閣2.0』の始動です」

これについて19日、官房長官会見で記者から質問が。

──「高市内閣2.0」と名付けたが、第二次とは違う？

木原官房長官（19日）

「第二次高市内閣が発足したところで、お尋ねの表現はそうしたことを述べられたものと承知している」

◇

その「高市内閣2.0」で、何をどう実現していくのか。

会見では、衆議院で自民党が3分の2を超える議席をしめる中、野党などの少数意見を尊重するのかと問われ…

高市首相

「課題に柔軟に対応するのも私のいいところ。政策実現に前向きな野党の皆さまにもご協力をお願いしながら、最善な結論が得られるように努めていく思い」

■消費税減税後は「給付付き税額控除」へ移行目指す

与党が公約に掲げた、飲食料品の消費税率を2年間ゼロとする方針については…

高市首相

「スケジュールや財源のありかたなど、その実現に向けた諸課題に関する検討を加速します」

2年間の消費税減税の後には、所得税減税と現金給付を組み合わせた新たな仕組み「給付付き税額控除」への移行を目指していて、超党派の国民会議ではその制度設計と消費税減税について、あわせて検討を進めると表明しました。

■来年度予算“年度内成立”に意欲も…

そして、高市首相が決めた解散総選挙の影響で、例年より大幅に遅れそうな来年度予算の成立時期については…

高市首相

「野党の皆さまにもご協力をお願いしながら、令和8年度予算と今年度末までに成立が必要な法案の、年度内の成立を目指していく」

年度内を目指し、異例のペースで成立させるとの強い意欲を見せました。野党側からは“乱暴だ”などと反発する声も出ています。

また、高市首相悲願の憲法改正については…

高市首相（18日夜）

「日本国憲法の改正、皇室典範の改正、議員定数削減の実現、自民党も挑戦し続けます。決して諦めない、私自身の信条です」

◇

国会では20日、高市首相による施政方針演説が行われます。