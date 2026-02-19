“ギア上げていく”「高市内閣2.0」本格始動 来年度予算“年度内成立”に強い意欲も…野党側“乱暴だ”
19日から本格的に始動した第2次高市内閣。「政策実現に向けギアをさらに上げていく」としています。首相が掲げる「高市内閣2.0」。何をどのように実現していくのでしょうか。
◇
19日朝、官邸に到着した高市首相を呼び止めたのは…
国際園芸博覧会のキャラクター「トゥンクトゥンク」です。
トゥンクトゥンク
「とってもステキだよ」
高市首相
「とってもステキって」
その後、高市首相が向かったのは臨時閣議です。
■「高市内閣2.0」本格始動“ギアを上げていく”
19日、本格的に始動した第2次高市内閣。首相に再び選出され臨んだ18日夜の会見では。
高市首相
「政策実現に向け、政府与党一丸となりギアをさらにあげていく。本日より『高市内閣2.0』の始動です」
これについて19日、官房長官会見で記者から質問が。
──「高市内閣2.0」と名付けたが、第二次とは違う？
木原官房長官（19日）
「第二次高市内閣が発足したところで、お尋ねの表現はそうしたことを述べられたものと承知している」
◇
その「高市内閣2.0」で、何をどう実現していくのか。
会見では、衆議院で自民党が3分の2を超える議席をしめる中、野党などの少数意見を尊重するのかと問われ…
高市首相
「課題に柔軟に対応するのも私のいいところ。政策実現に前向きな野党の皆さまにもご協力をお願いしながら、最善な結論が得られるように努めていく思い」
■消費税減税後は「給付付き税額控除」へ移行目指す
与党が公約に掲げた、飲食料品の消費税率を2年間ゼロとする方針については…
高市首相
「スケジュールや財源のありかたなど、その実現に向けた諸課題に関する検討を加速します」
2年間の消費税減税の後には、所得税減税と現金給付を組み合わせた新たな仕組み「給付付き税額控除」への移行を目指していて、超党派の国民会議ではその制度設計と消費税減税について、あわせて検討を進めると表明しました。
■来年度予算“年度内成立”に意欲も…
そして、高市首相が決めた解散総選挙の影響で、例年より大幅に遅れそうな来年度予算の成立時期については…
高市首相
「野党の皆さまにもご協力をお願いしながら、令和8年度予算と今年度末までに成立が必要な法案の、年度内の成立を目指していく」
年度内を目指し、異例のペースで成立させるとの強い意欲を見せました。野党側からは“乱暴だ”などと反発する声も出ています。
また、高市首相悲願の憲法改正については…
高市首相（18日夜）
「日本国憲法の改正、皇室典範の改正、議員定数削減の実現、自民党も挑戦し続けます。決して諦めない、私自身の信条です」
◇国会では20日、高市首相による施政方針演説が行われます。