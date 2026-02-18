スケスケユニの批判が再燃

まさかのとばっちりで批判が再燃した。MLB公式のインスタグラムは17日（日本時間18日）、10年前にあたる2016年の「フォトデー」の写真を公開した。ナショナルズ時代のブライス・ハーパー内野手、ブレーブス時代のフレディ・フリーマン内野手ら……懐かしい写真が並んだが、ファンからのコメントはシビアだった。

フォトデーは毎年、スプリングトレーニング期間中に行われ、今年もホワイトソックスの村上宗隆内野手らが撮影していた。公開した写真にはマーリンズ時代のイチロー外野手、ダイヤモンドバックス時代のザック・グレインキー投手ら懐かしい人物も映されていた。

一方でコメント欄には「雄大なジャージを取り戻せ」「今すぐ戻せ」「マジェスティックユニホームが恋しい」と言ったコメントが寄せられた。2024年からナイキ社のユニホームが採用されたが、新ユニホームを巡っては、新たに採用された素材で作られたパンツを着用すると、たくしこんだ上のユニホームが透けて見えてしまうことなどが問題になっていた。

選手からも不満が殺到したユニホーム。2025年からは改良されたが、ファンの中では昔を好む声も寄せられた。（Full-Count編集部）