RIP SLYME活動休止前ラスト公演をABEMA PPVで生放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA PPV」にてRIP SLYMEの活動休止前ラストとなるアリーナ公演『RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -』の模様を３月20日（金・祝）・21日（土）・22日（日）の３日間にわたり、それぞれ18時より生放送することを決定。また、本ライブのチケットを２月17日（火）より発売開始した。
「ABEMA PPV」で生放送が決定した『RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -』は、RIP SLYMEの活動休止前ラストライブとなるアリーナ公演。活動休止日かつメジャーデビュー25周年日の３月22日（日）まで、３日間にわたり行われる本公演は、３日間とも異なる特別な内容を予定。会場となるTOYOTA ARENA TOKYOはRIP SLYMEがメジャーデビュー以降、数多くの公演を行ってきたZepp Tokyo（※2021年12月に閉館）の跡地とあってグループとのゆかりも深い場所。そんなRIP SLYMEがメジャーデビュー25周年と活動休止へ向けてフィナーレを飾る３DAYSライブを「ABEMA PPV」にて生放送する。
本放送は、「ABEMA PPV」にて、２月17日（火）からチケットの販売を開始し、5,500円（税込）で視聴することができる。
