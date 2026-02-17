Amazonがホームページを更新しました。

【映像】Amazonからのお知らせ

「『Paramount＋』サブスクリプション終了のお知らせ

2026年3月31日をもって『Paramount＋』サブスクリプションのサービス提供が終了致します。ご登録いただいているお客様のサブスクリプション登録が上記の終了日時点でまだ有効である場合、当該終了日に自動的に終了いたします。

お支払いサイクルによって終了日以降に残日数がございます場合は、お客様がご使用になったお支払方法（クレジットカードなど）に、残存日数に比例案分した金額が返金されます。返金までは通常2〜3営業日いただいておりますのでご了承ください。なお、アカウントサービスのPrime Videoサブスクリプションの管理 にて終了日前でも登録を自動更新しない設定に変更いただけます。サービス終了に伴い、皆様にはご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

引き続き皆様によりお楽しみ頂けますよう、一層のサービス向上に取り組んで参りますので、今後ともPrime Videoをどうぞよろしくお願いいたします」

（『ABEMA NEWS』より）