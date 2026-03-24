ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が終わった。２連覇を期待された日本代表は準々決勝で敗退し、次の大会に向けて様々な課題が浮かび上がった。その一方で今回の大会を巡っては、日本代表の活躍以外の議論も巻き起こった。それは、日本では一切地上波で試合が放送されず、その代わりネットフリックスが放送を独占したことだ。この問題について経済誌プレジデントの元編集長で作家の小倉健一氏が解説