ダイアン津田、新幹線での疑問「賢い人教えて」 SNSさまざまな声「脳のトリック」「1の世界の津田さんが…」
お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏（49）が17日、自身のXを更新。新幹線に乗っているときに感じるとある疑問について、「賢い人教えて」と呼びかけ。さまざまな“考察”が集まっている。
【写真】貴重なショット！ダイアン津田の妻・りえさんが“顔出し” 17年前の結婚式公開
投稿で「まだ新幹線乗ってると、東京から新大阪に向かってるのに頭の中の進行方向が逆になってる事があるねんけどこれ何？」と呼びかけ、「新大阪から東京方面はならんのになんで？賢い人教えて」とつづった。
この疑問に「それめっちゃわかる！東京→新大阪だけそうなるの、脳のトリックっぽいよね」「特に琵琶湖のあたりで一瞬混乱する」などと共感する声が続々。さまざまな考察が集まり、「これは脳の一時的な錯覚です」「座席の座る位置が原因ではないですか？」「メトロノーム効果と同じですね。右から左なのに左から右に揺れているように見える現象です」「行き慣れてる方向が基準になってるからじゃないですか？」「大阪帰りたくないだけやろ！知らんけど」などのコメントが寄せられた。
さらに、TBS系『水曜日のダウンタウン』の人気企画「名探偵津田」とからめて、「それは1の世界の津田さんが新大阪に向かっていて、2の世界の津田さんが東京に向かっているからです」「デロリアン乗りすぎて方向感覚が狂ってしまったんでしょう」という声も集まった。
【写真】貴重なショット！ダイアン津田の妻・りえさんが“顔出し” 17年前の結婚式公開
投稿で「まだ新幹線乗ってると、東京から新大阪に向かってるのに頭の中の進行方向が逆になってる事があるねんけどこれ何？」と呼びかけ、「新大阪から東京方面はならんのになんで？賢い人教えて」とつづった。
この疑問に「それめっちゃわかる！東京→新大阪だけそうなるの、脳のトリックっぽいよね」「特に琵琶湖のあたりで一瞬混乱する」などと共感する声が続々。さまざまな考察が集まり、「これは脳の一時的な錯覚です」「座席の座る位置が原因ではないですか？」「メトロノーム効果と同じですね。右から左なのに左から右に揺れているように見える現象です」「行き慣れてる方向が基準になってるからじゃないですか？」「大阪帰りたくないだけやろ！知らんけど」などのコメントが寄せられた。
さらに、TBS系『水曜日のダウンタウン』の人気企画「名探偵津田」とからめて、「それは1の世界の津田さんが新大阪に向かっていて、2の世界の津田さんが東京に向かっているからです」「デロリアン乗りすぎて方向感覚が狂ってしまったんでしょう」という声も集まった。