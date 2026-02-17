『呪術廻戦』ら新作冬アニメをABEMAで無料振り返り一挙放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、現在放送中の新作冬アニメの“無料総復習”企画として、２月16日週に計23作品を続々と無料振り返り一挙放送する。
今回の新作冬アニメの無料復習企画では、TVアニメ『呪術廻戦』第３期、『【推しの子】』第３期、『葬送のフリーレン』第２期、『姫様"拷問"の時間です』第２期などの人気シリーズをはじめ、『正反対な君と僕』『魔術師クノンは見えている』『貴族転生 〜恵まれた生まれから最強の力を得る〜』『勇者のクズ』などの初アニメ化作品まで計23作品を２月16日(月)から１週間にわたり最新話まで無料一挙放送。
また、合わせて関連作の全話無料一挙放送も決定。TVアニメ『呪術廻戦』第１期、第２期、『【推しの子】』第１期、第２期、『葬送のフリーレン』第１期、『姫様"拷問"の時間です』第１期を全話無料一挙放送する。
(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会
(C)南野海風・Laruha/KADOKAWA/「魔術師クノンは見えている」製作委員会
(C) 三木なずな・SBクリエイティブ／貴族転生製作委員会
