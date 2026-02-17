ロースカツに海老フライ、〆のうどんまで全部のせ！かつや「鍋焼きカツ煮定食」
アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、国内「かつや」にて「鍋焼きカツ煮定食」「鍋焼き風カツ丼」を2026年2月13日(金)より期間限定で販売を開始する。
■あつあつ、ぐつぐつ。鉄鍋で楽しむ鍋焼きカツ
暦の上では春を迎えたが、なお冷え込みが続くこの時期。かつやが期間限定で販売するのは、熱々の鉄鍋で提供する「鍋焼きカツ煮定食」だ。
ほんのり甘い白だしつゆに、ロースカツ、海老フライ、白菜、かまぼこ、そしてうどんを合わせ、食べ応え抜群の定食に仕上げた。衣には白だしの旨みがじゅわっと染み込み、ひと口ごとにやさしい味わいが広がる、ご飯が進む一品だ。
定食はおとし玉子で仕上げている。とろりとした玉子をロースカツや海老フライに絡めることで、味わいはよりまろやかに変化する。
■味変も、〆も。最後まで楽しめる一杯
うどんを合い盛りにすることで、かつやらしいボリューム感もしっかり確保した。白だしが染みたうどんは、最後にとっておいて「〆(しめ)」にするのもよし、うどんをおかずにご飯をかきこむのもよし。自分好みのスタイルで楽しめる。
さらに、別添えの「柚子胡椒ダレ」を途中で加えれば、白だしのやさしい味わいに爽やかな辛みが加わり、引き締まった味わいへの味変も堪能できる。
■気分で選べる「定食」と「丼」
鉄鍋で楽しむ定食のほかに、『鍋焼き風カツ丼』もご用意しました。丼は具材を玉子とじにしてご飯に盛り付け、定食とは異なる仕立てで提供する。
おとし玉子を絡めて食べる定食か、玉子とじをご飯と一緒に頬張る丼か、その日の気分に合わせて選択できる。
なお、『鍋焼き風カツ丼』は、弁当としてテイクアウトも可能です。自宅でゆっくりとお食事を楽しみたい時や、職場でのランチなど様々なシーンで利用できる。
■商品概要
※⼀部店舗は、メニューや価格が異なります。店舗情報にて各店舗の取扱メニューが確認できます。
【店内メニュー】
〇鍋焼きカツ煮定食
通常店舗：990円(税込1,089円)/券売機店舗：税込1,090円
〇鍋焼き風カツ丼
通常店舗：890円(税込979円)/券売機店舗：税込980円
【テイクアウトメニュー】
〇鍋焼き風カツ丼弁当
通常店舗：890円(税込961円)/券売機店舗：税込980円
〇その他メニュー
