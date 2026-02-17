「世界一ですね。こんな瞬間がくるなんて本当にうれしくて……りくりゅう本当にありがとう」──2月16日（日本時間17日）、ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケートのペア・フリーで、テレビ解説として立ち会った高橋成美さん（34）が涙を流しながら語った。木原龍一選手（32）・三浦璃来選手（24）の「りくりゅう」ペアが、158.13点で金メダルを獲得した歴史的瞬間だった。

【画像】「引退後の人生を思い切り楽しむ高橋成美さん」と「りくりゅうペアの美しい笑顔」

かつて2014年のソチ五輪で木原選手とペアを組んで出場した高橋さん。当時、「引退するつもりだった」という彼女を氷の上へと引き戻したのは、ペア転向を決意したばかりの木原選手が放った言葉だった──。【全3回中の第2回。第1回から読む】

＊ ＊ ＊

高校2年生になる直前、練習環境をカナダへ移し、ペアの相手を探すことにした高橋さん。トライアウトでマーヴィン・トラン選手との相性の良さを感じ、長くペアを組むことになる。ペアの相性は体格や手の長さ、肌感覚などさまざまな要素が絡み合うが、マーヴィン選手とは「目標への向き合い方が一致していた」という。

「スケートに対する価値観がドンピシャでした。勝ちを意識しすぎるよりも質の高い技術を重視する、といったことです。また、ペアは命を預け合う関係性なので、お互いのコンディションに気を配らなくてはいけません。そんななか、ちゃんと伝えるために言わなくてはいけないことがある一方で、絶対に言ってはいけないこともある。相手に求めすぎるのはタブーです。そういう部分の価値観が似ていることを感じて、ペアを組みました」（高橋さん、以下同）

怪我でペア解消、自責の日々「私は何をやってきたのか」

2007年から約5年間、マーヴィン選手とペアを組んだ。2010年のジュニアグランプリファイナルで金メダル、2012年の世界選手権で銅メダルを獲得するなど次々に結果を出していくが、練習中に負傷。どんな環境でもめげずに自分の道を模索してきたが、選手生命に関わる怪我の状態に大きな決断を迫られることとなる。

「当時、ペアの日本代表が私たちしかいなかったので、連続で試合に出続けていたんです。立ち止まるヒマは一切なく、5年間、勢いで突き進んできたのですが、2012年、大きな肩の怪我（左反復性肩関節脱臼）をしました。

長い選手生活で、ただでさえ怪我が多くなっていたところへ、肩は脱臼癖がついていて、バカバカ外れる。ソケットを留める手術をせざるを得ず、すると今度はパフォーマンスに大きな影響が出るのが必至になりました。肩の柔軟性があったからこそ可能だった難しい技が全部できなくなり、致命的だったのは、高難易度のリフト（男性が女性を高く持ち上げる技）が一生できないコンディションになったことでした」

自分が怪我をすれば、パートナーの動きや選手生活にも影響が出る。当然、マーヴィン選手とのペア解消の話が浮上した。高橋さんが20歳の時だ。

「こんな肩の状態の私とペアを続けていると、彼の道を邪魔することになると思いました。マーヴィン選手をリスペクトしていたからこそ、自分のせいでマーヴィンの夢を阻むわけにはいかない。膝の手術も控えていたし、もう体が持たないことは自覚していたので、マーヴィン選手とのペアを解消するタイミングで、引退する覚悟でした」

ブログでは〈大好きなスケートに一日でも早く復帰できるようにリハビリを頑張っています〉と気丈にふるまっていたが、本音では絶望していた。スケートに捧げてきた人生だからこそ、「めっちゃくちゃ辛かったです」と振り返る。

「勝ち負けより演技の質、とかいっても、結局は成績に追われる。その生活に正直疲れた気持ちはありましたが、かといって満足いくまでやり切ったとはいえない。人生の窮地に立たされた気持ちでした。スケートは辞めざるを得ないとしても、『私はスケートで何を得たんだろう』と闇落ちしちゃって……。何が悪かったのか自分を責める日々で、スケートがなくなった自分には何もできることがないと、お先真っ暗でした」

「成ちゃんとペアがやりたい」運命の出会い

絶望の淵にいた高橋さんに声をかけたのが、ジュニア時代からのスケート仲間である木原龍一選手だった。

「シングルだった木原選手が次のキャリアとしてペアを考えていて、その相手として私を指名してくれたのです。2014年のソチ五輪で団体戦があるから、それに出場したいと。

怪我が原因でマーヴィン選手とペアを解消したわけだし、私の怪我が負担にならないか心配でしたが、木原選手は『それがちょうどいい』と言ってくれて。『自分が初心者だから、そもそも難しいリフトまで辿り着けるかどうか分からない。それに、ペアという競技がしたいんじゃなくて、成ちゃんとペアがやりたいんだ』と。嬉しかったですね」

海外を拠点にしていた高橋さんは、日本では主に中京大学のスケートリンクで練習していた。そして同大学出身の木原選手は、以前から高橋さんが練習する姿や、日本ではなかなか日の当たらないペアで頑張っている姿に触れ、ペアに興味を持ったことを明かしてくれたという。

「頑張っている姿はどこで誰が見ているか分からないな、と心から思いました。努力ってすぐに花開くわけじゃなくて、その時は無駄に思えても絶対に後に繋がる。その確信が持てたのは、木原選手との出会いです。リハビリのモチベーションも上がりました」

ネット掲示板では勝手な憶測も

「成＆龍」ペアがスタートする一方で、大手ネット掲示板には『オリンピックに出たいからマーヴィン選手を捨てた』『マーヴィン選手を練習台にした』などと、勝手な憶測も多数書き込まれ、心を痛めた。

「引退を決めてから木原選手に会っているので、時系列が全然違う。『本当はそうじゃないんだけどな』と歯痒くもなりました」

ただ、引退を決めていたが、選手を続けられるチャンスが出てきたことで、スケートへの向き合い方は変わったという。

「いずれやって来る本当の引退の時には、スケートで自分が何を得たかを言えるようにしたいと考えるようになりました。これまでは自分のことしか見えていなかったけど、スケートから吸収できるものはたくさんあるはずだと思うと、視野も広がりました」

元パートナー・木原選手の活躍に思うこと

その後木原選手とは2015年にペア解消。高橋さんは2018年に現役引退するが、木原選手はペアを続け、2019年からペアを組んだ三浦璃来選手とは「りくりゅうペア」として数多くの記録を叩き出し、今年2月の四大陸選手権 も優勝するなど、日本のペア史を塗り替え続けている。

そんな木原選手の活躍に、高橋さんは何を思うのか。

「やっぱり、以前組んでいた人が他の人と組んで上手くなると、自分に何かが足りなかったのかなと思ってしまうのは、"ペアあるある"。あの喜びを私が味わいたかったのにって未練たっぷりです。すごく心がソワソワして、正直、引退直後は自分を重ねたり、過去を振り返ったりすることはめちゃくちゃありました。

でも、もう乗り越えてるんです。だって自分がペアをやりたかった理由は、ペアという競技がカッコいいと思ったからで、りくりゅうペアは純粋にペアとしての感動をくれる。そっからはもう沼。りくりゅうペアの虜です」

フィギュア界へは解説者や指導者として貢献しつつ、高橋さんはタレントの道も切り拓き始めた。第3回では、セカンドキャリアと"人生のピーク"について語る。

