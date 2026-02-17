「ハチワレだらけくじ」A賞：超BIGぬいぐるみ

　ハチワレしか出ない「ハチワレだらけくじ」が、2月24日（火）の11時00分から3月2日（月）までの23時59分の期間限定で、オンラインくじサービス「ちいかわマーケット ちいかわくじ」で販売される。

【写真】「ハチワレだらけくじ」賞品一覧　ピンチな状況のぬいぐるみポシェットなども登場（31枚）

■発送は7月下旬頃

　今回登場する「ハチワレだらけくじ」は、全5等級16種類から成るハズレなしのオンラインくじ。

　A賞は、全長約48cmの超BIGなぬいぐるみ。カメラを構えて「撮るよーッ!!!」と、少し恥ずかしそうな「ピース」の全2種類展開で、ずっしり頼りになるサイズと安心感があるたたずまいが特徴だ。

　B賞は、全長約36cmのむちっとフェイスクッション。「下剋上」と「…ってコト！？」の全2種類で、椅子に座って腰あてにしたり、枕にしてお昼寝したりと、デスクワークのお供として活躍しそうだ。

　それからC賞には、ピンチな状況のぬいぐるみポシェットが登場。「ザザァァッ」と「全滅しちゃう〜」の全2種類で、肩から下げてお出かけを楽しめる。

　続くD賞は、ハチワレの印象的なシーンを再現したボールチェーン付きのマスコット（全4種）、E賞は、手のひらに収まるサイズの全身ぬいぐるみバッジ（全6種）となっている。

　さらに特典も用意され、「10回 ※シールおまけ」ボタンから購入すると、「ハチワレ」柄のシールシートが上記のボタンでの購入1回ごとにそれぞれ1枚プレゼントされる。

　同日から何度引いてもちいかわしか出ない「ちいかわだらけくじ」も登場。どちらも1回1100円（税込）　※配送手数料別。発送は7月下旬頃を予定している。