今年2月に「オールスター」とNPB初の契約を締結

ひと際目を奪われた。野球日本代表「侍ジャパン」はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向け、14日から宮崎合宿に臨んでいる。ブルペンでは投手陣が投げ込みを行う中、坂本誠志郎捕手（阪神）が話題を呼んでいる。

坂本は昨シーズン、セ・リーグの独走優勝を飾った阪神において大ブレーク。自己最多の117試合に出場して打率.247、2本塁打、出塁率.357と好成績を残し、さらに守備では投手陣の好投を引き出した。2度目のゴールデン・グラブ賞に加えて、ベストナインと最優秀バッテリー賞を受賞。今回がWBC日本代表初選出となった。

32歳で迎えた栄誉。ちょうどこのオフは“変化”があった。アシックスの撤退もあり、今年2月に捕手用具を中心に展開する米国の野球メーカー「オールスター」のオールスター・ジャパン株式会社と契約を締結。NPB選手では初となった。そして今回の宮崎合宿で坂本が持ち込んだのが、真っ赤なマスクだった。

上部に日の丸がついた“侍仕様”。ファンも変化に気づいたようで「誠志郎クソかっこよすぎる 日本の司令塔って感じ」「これは目立つ」「普段の色と変わると新鮮な感じ」「かっこええな」「かっこよすぎる」「赤と紺ってミキハウスな配色（上品）」「何着ても何してもサマになる ある意味反則」「ロックマンみたい笑」と絶賛されていた。

今回の侍ジャパンの捕手は、坂本の他に中村悠平（ヤクルト）と若月健矢（オリックス）が選ばれた。果たして“スタメンマスク”を飾るのは誰だろうか。（Full-Count編集部）