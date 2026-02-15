〈「被害者を全裸にして、性玩具を肛門に挿入し…」歌舞伎町のマンションでメンバーを集団リンチ…“最凶の違法スカウトグループ”が起こしたヤバすぎる事件〉から続く

警察が最凶と恐れるトクリュウ型犯罪集団「ナチュラル」。2000人ものスカウトたちが路上やSNSで女性を狙い、次々と風俗店へ送り込む。独自の「闇アプリ」で支配された組織は、年間数十億を稼ぎ出し、裏切り者には凄惨なリンチを加えるという。暴力団や警察官までも飲み込む、この地獄のような組織の実態とは――。

ここでは、組織の実態に迫ったルポルタージュ『捕食 欲望をカネに変えるトクリュウ型犯罪集団「ナチュラル」の闇』（著＝清水將裕・日本橋グループ＊、講談社）より一部を抜粋して紹介する。



秘密結社のような性質を持った反社会的組織

ここに警察当局が作成したナチュラルに関する内部資料がある。そこに次のような記述があった。

〈ナチュラルは歌舞伎町地区のほか都内の大規模繁華街にて、同所を縄張りとする暴力団に多額の現金を支払うなど共存共栄を謳いながら、巨額の資金獲得活動（通称スカウトバック）を行い、組織の拡大を図っている。法人登記はされていないが、『本社』『従業員』などといった記載があり、会社組織のような体裁をとっている〉

さらに、こんなことも書かれている。

〈警察を『ウイルス』『プロ』などと称し、取締りを回避すべくメンバー間でさえ本名を秘して源氏名を使わせ、かつ自身らで開発した秘匿性の高いアプリでメンバー間の通信・やりとりを厳命している。徹底した警察対策を講じる、秘密結社的側面を持つ反社会的組織である〉

警察への対策を徹底し、秘密結社のような性質を持った反社会的組織といえば、極左の過激派とも通じるところがあるが、大きく異なるのは組織として事務所や拠点を持たず、匿名のメンバー同士がアプリというツールだけで繫がっているということである。

1年間の収益は少なく見てもおよそ50億円

組織の全貌を把握しているのはごく一握りの幹部だけで、その他のメンバーは上層部の顔すら見たことがない。現場のスカウトマンは、自分たちの所属している組織を「会社」と呼ぶが、その会社の社長が誰かも知らず、組織の全体像も把握できていない。いや、把握させないような仕組みになっているのだ。

最近では、ナチュラルという呼び名を隠すために、自分たちの組織を「クリア」「ホワイト」などと偽ってメンバーの勧誘をしている。このため、最近入ってきた末端のメンバーの中には、自分がナチュラルに所属していることさえ知らない者も多いという。

一説には、国内の風俗店の約20％がナチュラルと取引をしているとも言われている。年間に動くカネは100億円単位で、1年間の収益は少なく見てもおよそ50億円にのぼる。当然、税金は払っていない。これだけの莫大なカネを動かしながら、表にはいっさい出てこず、社会的・法的には存在すらないことになっている集団である。

我々はナチュラルの実態を解明するため、その組織の構成や活動内容を把握するところから始めた。

路上で声をかけたりSNSで言葉巧みに誘ったりして女性を集め…

あらためて書くと、スカウトの仕事は、路上で声をかけたりSNSで言葉巧みに誘ったりして女性を集め、主に風俗店などに送り込むことである。最近は、「出稼ぎ」と呼ばれる海外での売春の斡旋や、AV（アダルトビデオ）、アダルト動画への出演を仲介することも多くなっている。

スカウト側は、女性を店に紹介すると店側からスカウトバックという報酬を受け取ることができる。報酬は女性の稼ぎのおよそ15％で、女性がそこで働いている限り続く。

一方で、風俗店などを紹介することは、法に抵触し逮捕などのリスクがある行為で、危険と隣り合わせである。

まず、都道府県の条例によって、繁華街では路上など公共の場で声をかけることが禁止されているところがほとんどである。

「きれいな子がいたので、ナンパで声かけました」と言い逃れ

東京都の場合、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例（略称「迷惑防止条例」）」によって、公安委員会が指定する区域内の路上など公共の場所で、性風俗店やアダルトビデオ出演などを紹介するスカウト行為を規制している。

「僕らはまず組織に入ったときに、スカウト行為だと分かると捕まるから、あくまでナンパだと言い張るように指導されます。警察官に職務質問されても、『きれいな子がいたので、ナンパで声かけました』と答えれば大丈夫だからと何回も言われていました。あとは、絶対に組織名を出さないことも強く指導されます。職質のときにナチュラルだということが絶対にバレないように、あくまで友だち同士、仲間でナンパしていたという形にするんです」（佐伯）

また、路上などで声をかけなくても、風俗店などに紹介すること自体が、職業安定法違反（有害業務紹介）として摘発の対象になる。つまり、風俗の仕事は「有害」な業務だという理屈なのだが、警察がスカウトを摘発する場合は、この法律を適用するケースも多い。

都道府県の条例か、職業安定法。逆説的に言うと、警察にとっては、それしかスカウトグループを摘発する術がなかったのが実態である。暴力団のように、暴力団対策法があるわけではないので、トクリュウやスカウトの存在自体を法律で規制することはそもそもできない。

警察当局は既存の法律だけでは取り締まりは難しいとして、2025年になって風営法を改正した（6月から施行）。

「マルチやネズミ講のようなシステムを導入して…」一気に全国的な巨大組織にのし上がったワケ

なぜ、ナチュラルのような巨大な組織が生まれるようになったのか。スカウト業界と長く接点のある人物はこう解説する。

「暴力団でいう山口組と一緒だろうね。大人数を抱えて組織的に動くことで、店側との交渉でも優位に立てるし、情報力によって女性も集めやすい。人材を供給すればするほどスカウトバックとしてカネが入り、数十億〜100億円以上の莫大な収益になる。世の中の裏の部分に関係する業務だから普通の会社は参入してこないし、スカウトたちの管理も難しい。ナチュラルは、若くして大金を稼げるという『アメ』で大学生を中心に若い人材を集めた。そして、いったんメンバーになると厳しい規則と暴力という『ムチ』で従わせて、他のグループも吸収しながら、ここ5〜6年で一気に全国的な巨大組織にのし上がったんだ」

組織が大きくなった背景の1つに、マルチやネズミ講のようなシステムを導入していることもあるだろう。

ナチュラルのメンバーは、誰かを勧誘して組織に入れると、新たに入った新人メンバーの収益の一部を受け取ることができる。自分が入れたメンバーがさらに新人を入れれば、その報酬の一部もまた自分に入るのである。新人を組織に入れて育成することで、自分のポジションも上がり、結果的に収入も増える仕組みになっているのだ。

20歳そこそこのメンバーで、最高月収1500万円を超える者も

給料は、完全歩合制である。組織に所属しているだけでは収入はない。女性を斡旋した店側からは、個人でスカウトバックを受け取るのではなく、あくまでナチュラルが集金して受け取る。現場のスカウトには、そこから組織への上納金を引いた分が給料として渡される。

役職が上がるにつれて、スカウトバックのうちの自分が受け取ることができる割合が増えていく仕組みもある。たとえば、新人であれば店からナチュラルに支払われる15％のスカウトバックの半分ほどしか受け取れないが、最上位のポジションになるとほぼすべてを受け取ることができることになっている。

取材で会ったナチュラルの現役メンバーや元メンバーには月に数万〜20万円ほどしか稼げない者もいたが、20歳そこそこのメンバーで、最高月収は1500万円を超える者もいて、組織内でも格差はかなりあった。契約をとれた者がすべて、の世界である。

「基本的なやり方は先輩から教わりますが、これが正解、というものはないかもしれません。スカウトの中でも、ガンガン押すタイプもいますし、マイルドに相手を口説き落とすタイプもいます。自分は、もともとそんなにテンションが高くないほうだったので、どちらかというと、じっくりといく感じですね。

女の子も性格とかによって、合うスカウト合わないスカウトがいるので、そこはもう相性というか相手次第かなと思いますね」（佐伯）

