大阪桐蔭OB・生島峰至さん解説…上から叩かない高めの打ち方習得ドリル

高めを攻略するために必要な打撃技術とは？ 多くの選手はバットを上から叩きつける“大根斬り”のイメージで打ってしまいがちだ。しかし、大阪桐蔭高出身で「BT野球スクール」を運営する生島峰至さんは、その意識こそが「体の突っ込み」を生む原因だと指摘。ヘッドが走り、強い打球を飛ばせる「高め打ち（ハイティー）ドリル」を紹介している。

この練習で最初に意識すべきポイントは、「ボールと距離をとる」ことだ。小学生や中学生が高めのティー打撃を行うと、打球が上がらないように意識するあまり、上から叩きつけるようなスイングになりがちだ。これでは体が投球方向へ突っ込んでしまい、強い打球は生まれない。叩きにいくのではなく、バットが出るスペースを確保するために距離をとる。これだけで、体の開きと突っ込みは抑制される。

次に重要なのが、ヘッドを走らせるためのハンドリングだ。生島さんは「後ろの手（捕手側の手）が最後、ボールに被ってくる意識」を強調する。インパクトの瞬間に、後ろの手がボールの上から覆いかぶさるようなイメージを持つ。こうすることで自然とリストが返り、ヘッドが加速してボールを強く弾き返すことができる。これができないと、ヘッドが返らず当てるだけの打撃になってしまう。

このドリルの成否を分けるのは「打球の角度」だ。目指すべきは「強いライナー」。打球が上がってしまうのは、バットのヘッドが下がっている証拠。ゴロになるなら、体が突っ込んで開いている証拠だ。

生島さんは「なるべく上がらない、なるべく下がらない」とアドバイスを送る。ボールとの距離を保ち、後ろの手を被せて、ライナーを打ち込む。この感覚を掴めれば、実戦でもヘッドが走り、バランスの取れた鋭いスイングが可能になるはずだ。（First-Pitch編集部）