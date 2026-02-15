ロバーツ監督が2人に期待するCY賞

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が14日（日本時間15日）、米アリゾナ州グレンデールの球団施設で取材に応じた。大谷翔平、山本由伸両投手について「2人とも当然そこを目標にしているはず」とサイ・ヤング賞を期待。その後、記者からのまさかの質問に笑顔を浮かべることがあった。

山本は前日にライブBPに登板するなど、早めの調整を見せている。指揮官は「彼は本当に素晴らしい競争心を持った投手で、自己管理もしっかりしているし、何より偉大な投手になりたいと思っている」と期待した。

日本人ではサイ・ヤング賞を受賞した選手は未だいない。大谷、山本は「サイ・ヤング賞というのは、そのリーグで最高の投手という証だから、2人とも当然そこを目標にしているはず。（当時同僚だった）カーショーと（ザック・）グリンキーがいた2014〜15年頃は、あの2人が互いを高め合っていたと思う。だから今回も同じように、2人が追いかけ合うことは確かなことだと思う」とコメントした。

すると記者から「どちらに賭けますか？」との質問が。「答えないよ」と笑っていた。（Full-Count編集部）