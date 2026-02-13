CANDY TUNE、3rdシングル「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」リリース決定。アニメ『魔入りました！入間くん』主題歌起用も
CANDY TUNEが、3rdシングル「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」を4月22日にリリースすることを発表した。
本日、神奈川・Kアリーナで開催されたKAWAII LAB. 4周年記念イベントにて単独公演を開催したCANDY TUNE。熱気あふれるライブの後に、3rdシングルCD発売を発表、楽曲が初披露され、会場に集まった多くのファンを喜ばせた。そこで、2026年4月よりNHK Eテレにて放送されるアニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズのエンディングテーマをCANDY TUNEが務めることもライブ内で発表された。コミックスシリーズ累計発行部数1,900万部を突破する作品のTVアニメ新シリーズだ。
表題曲「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」は、メンバーから世界中の人に向けたバースデーソングだという。軽快なリズムが心地よく老若男女が親しみやすい、バースデーソングの新定番になりそうな一曲に仕上がっているとのこと。今作はCANDY TUNEのヒット曲「倍倍FIGHT!」を手がけた玉屋2060%が作詞・作曲を担当した。
なお、表題曲「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」は2月21日に先行配信リリースとMVが公開予定。本日よりMVのティザー映像も公開される。
◾️3rdシングル「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」
発売日：2026年4月22日（水）
購入：https://lnk.to/87g66umy
初回限定盤： KLC_10013 3,000円（税込）
CANDY TUNE盤： KLC_10014 1,800円（税込）
通常盤：KLC_10015 1,200円（税込）
＜予約者優先 先着オリジナル特典＞
▼Amazon.co.jp
形態別メガジャケ
・初回限定盤：立花琴未、南、宮野デジタルサイン入りメガジャケ
・CANDY TUNE盤：「小川、福山デジタルサイン入りメガジャケ」
・通常盤：「桐原、村川デジタルサイン入りメガジャケ」
▼TOWER RECORDS（オンライン含む／一部店舗除く）
・初回限定盤：立花琴未 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CANDY TUNE盤／通常盤：立花琴未 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
▼HMV（オンライン含む／一部店舗除く）
・初回限定盤：小川奈々子 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CANDY TUNE盤／通常盤：小川奈々子 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
▼楽天ブックス
・初回限定盤：桐原美月 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CANDY TUNE盤／通常盤：桐原美月 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
▼セブンネットショッピング
・初回限定盤：村川緋杏 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CANDY TUNE盤／通常盤：村川緋杏 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
▼ネオウィング
・初回限定盤：宮野静 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CANDY TUNE盤／通常盤：宮野静 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
▼Joshinディスクピア（Joshin webショップ含む）
・初回限定盤：南なつ デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CANDY TUNE盤／通常盤：南なつ 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
▼Sony Music Shop
・初回限定盤：福山梨乃 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CANDY TUNE盤／通常盤：福山梨乃 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
▼応援店共通特典
・初回限定盤：集合A写 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CANDY TUNE盤／通常盤：集合A写 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
※応援店特典の対象店舗は追って告知いたします。
※特典は店舗毎に無くなり次第終了となります。ご購入前に必ず各CDショップ・オンラインショップ商品ページにて特典の有無をご確認ください。
※一部オンラインショップでは“特典対象商品ページ”と“特典非対象商品ページ”がございます。ご予約・ご購入の際にご希望される商品ページをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
▼リリースイベント
2月22日（日）【千葉】セブンパークアリオ柏
2月28日（土）【千葉】豊砂公園 野外特設ステージ（イオンモール幕張新都心・横）
3月1日（日） 【大阪】南港ATC 海辺のステージ
3月22日（日）【大阪】大特典会
3月29日（日）【東京】大特典会
※店舗へのお問い合わせはお控えください。
※今後も日程は追加予定です。詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。
