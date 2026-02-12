「ミラノ・コルティナ五輪・フリースタイルスキー・男子モーグル・決勝」（１２日、リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）

日本のエース・堀島行真（トヨタ自動車）は２大会連続の銅メダル。悲願の金メダルはならなかった。

上位８人で争う決勝の２回目。温存していたコーク１４４０を繰り出し、拳を突き上げてゴール。８３・４４の得点を確認すると、何度もガッツポーズを繰り出した。

だが、ラスト２人でキングズベリー（カナダ）、ウッズ（オーストラリア）に逆転を許した。８３・７１で並んだ上位２人だったが、ターン点で上回ったウッズが金メダルとなった。

銀となったキングズベリーは決着直後はウッズと抱擁。笑顔でたたえたが、コースを後にする際には雪上に板をたたきつけて悔しさを隠せず。板をほったらかしてその場を後にした。表彰式では冷静さを取り戻し、笑顔で登場した。

キングスベリーの板投げはＮＨＫの中継でも放送。ＳＮＳでは「投げたくなる気持ちも分かる」、「採点競技は素人目には難しい」、「キレるのも分かる」、「ちょっといただけない」、「選手としてはあかんかもしれないけど人間だもの」、「板投げちゃダメ」などの声が上がっていた。

表彰式後、取材に応じたキングズベリーは板を投げたことに「金に限りなく近いところにいたけど取れなかった。フラストレーションというよりかは溜まっているものをリリースしようとした。５分経ってから自分が何をしたか気づくけどね（笑）」とし、「ただここまで来られたことが嬉しいと思う」とうなずいた。