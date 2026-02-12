森香澄、「私、おばさんだから」は言わない
女優・タレントの森香澄が、2月11日に放送されたバラエティ番組「森香澄の全部嘘テレビ」（テレビ朝日系）に出演。最近のリアルな不満について語った。
森香澄と岡田紗佳が、恋愛リアリティー番組「今日、好きになりました。」シリーズに出演した長浜広奈とトークをしていく中で、森は最近、10代やZ世代との共演が増えてきたとした上で、「『私、おばさんだから』は言わないようにしている。言った瞬間に“おばさん”になる気がする」と話す。
岡田が「私も年齢非公表にしようかな、と思ってる」と言うと、森は「わかる。（年齢非公表の）あのちゃんがマジでうらやましい。私のね、ネットニュースって絶対に『森香澄（30歳）』って書かれるの。書かなくてよくないですか？ 書くの、わざわざ」と不満を述べた。
