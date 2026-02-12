スノーボード男子ハーフパイプ予選

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ予選が11日（日本時間12日）に行われた。2022年北京五輪王者の平野歩夢（TOKIOインカラミ）が登場。1月17日のW杯で複数箇所を骨折し、満身創痍の中、1本目に83.00点、2本目に85.50点をマークし、7位で決勝に進出した。ファンは演技後のインタビューで見せた平野の“表情”に注目していた。

穏やかな表情に見えた。1回目のランで序盤から鮮やかにトリックをメークしていった平野。ラストはダブルコーク1440で締めくくった。2回目のランではスコアを伸ばし、中継インタビューでは「ぎりぎりの状態で予選が始まっていたような状況だった」と語った。

25日前の1月17日には、五輪前最後の実戦だったW杯（スイス・ラークス）で、板が折れ曲がるほど激しく転倒。顔から出血し、複数個所の骨折などを負った。インタビューで「体とも戦いながら、2本とも何とか決めれた」と安堵の表情で語った姿には、X上のファンからも反応があがっている。

「平野歩夢くんが、いつになくおだやかな顔をしていたのでこちらもとても前向きになれる」

「平野くん、めっちゃ良い顔してる」

「顔が優しくなったなぁとか思っちゃう 猛々しかったのに少年のころが戻ったような」

「歩夢くんすごいな！思ったより穏やかな顔してて安心した」

「平野歩夢選手のインタビューの静けさには頂上へ到達した人の覚悟と神聖さを感じます」

「なんであんな穏やかな表情で喋れるのよ。。すごいよ」

「予選終了後の平野歩夢選手のインタビューが凄すぎる。歩くのもしんどいだろうに」

日本勢は、戸塚優斗（ヨネックス）は2位、山田琉聖（チームJWSC）は3位、平野流佳（INPEX）は5位で予選を突破。決勝は13日（同14日）に行われる。



（THE ANSWER編集部）