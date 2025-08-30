日焼け止め日本初上陸♡The Kind Sunscreenで毎日快適ケア

オーストラリア発のナチュラルサンスクリーン「The Kind Sunscreen」が、2026年3月9日より日本初上陸♡たった10成分・無香料のミニマル処方で赤ちゃんから大人まで安心して使えます。SPF30・ブロードスペクトル対応で、日常使いからアウトドアまで快適なUVケアを叶える、新しい日常用日焼け止めです♪

ミニマル処方で肌にやさしい

The Kind Sunscreenは厳選された10成分のみを使用したミニマル処方。ノンナノ酸化亜鉛や植物由来オイル、ビタミンEなどが肌をやさしく守ります。

厚塗り感や白浮き感を抑え、まるでスキンケアのような軽やかな使用感。無香料で敏感肌や妊娠中・授乳中の方にも安心して使えます。

SPF30で日常からアウトドアまで対応

紫外線大国オーストラリアで生まれたThe Kind Sunscreenは、SPF30・ブロードスペクトル（UV-A／UV-B対応）でしっかり肌を守ります。

耐水性もあり※4時間持続。季節やシーンを問わず、家族みんなで心地よく使える日焼け止めです。肌を守りながら快適な毎日をサポートします。

環境にもやさしいサステナブル設計

肌だけでなく環境への配慮も大切に。The Kind Sunscreenのパッケージは100％リサイクル素材を使用し、サンゴ礁や海への影響にも配慮。

ヴィーガン・リーフセーフ処方で、毎日のケアを通じて自分も自然も大切にする選択ができます♡未来の地球にやさしい日焼け止めです。

毎日快適に使える日本初上陸の日焼け止め

「The Kind Sunscreen（ザ カインド サンスクリーン）」は、容量50mL・価格3,960円（税込）、2026年3月9日発売。SPF30・ブロードスペクトル対応で日常使いもアウトドアも快適♡

肌にやさしいミニマル処方と環境配慮のサステナブル設計で、家族みんなで安心して使用できる日本初上陸の日焼け止めです♪