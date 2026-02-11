食楽web

JR東京駅構内の人気エキナカ商業施設『グランスタ東京』は、いつも最新のスイーツがずらりと並ぶスポットですが、本記事では、日持ちがしてお土産に選びやすい焼き菓子に注目。

数あるメニューの中から、今の時期にしか入手できない期間限定販売の焼き菓子6品をピックアップしました。ギフトにはもちろん、自宅でのおやつやデザート、職場でのお茶請けと、さまざまなシーンで喜ばれるものばかり。ぜひチェックしてみてください！

パティスリー GIN NO MORI「スリズィエのパウンドケーキ」

1本 2,700円

洋菓子店『パティスリー GIN NO MORI（銀の森）』の新作スイーツ「スリズィエのパウンドケーキ」は、桜花のペーストや桜餡、蜂蜜、抹茶とかのこ豆をブレンドして焼き上げた、“桜（スリズィエ）仕立て”のパウンドケーキ。

カットすると淡い桜色の生地の中から抹茶と鹿の子豆の鮮やかな緑が現れ、しっとり食感と優しい甘さ、ふんわり漂う桜の香りが春らしさを演出します。親しい方や家族へのお土産はもちろん、新たな門出を祝う贈り物にも最適のスイーツです。

●DATA

出店エリア：B1F 銀の鈴エリア

販売期間：2026年2月15日（日）～4月中旬頃

ミスターチーズケーキのチーズケーキ＆フィナンシェ

4個入（2種類・各2個）1,836円

チーズスイーツ専門店『Mr．CHEESECAKE』の「CREAMY BAKED CHEESECAKE ＆ FINANCIER Cacao」は、発売開始から2ヵ月で4万個を販売した「クリーミーベイクドチーズケーキ」と、昨年のバレンタインで好評を博した「フィナンシェ カカオ」を各2個ずつ、計4個を詰め合わせたアソートセット。

チーズの香ばしさと旨味が詰まったベイクドチーズケーキと、アーモンドパウダー＆カカオのコク深い味わいとしっとり食感が魅力のフィナンシェを楽しめるリッチなパッケージとなっています。

●DATA

出店エリア：B1F 銀の鈴エリア

販売期間：2026年1月17日（土）～ ※各日なくなり次第販売終了

ザ・メープルマニア「メープルチーズクッキー」

9枚入 1,270円

メープルシロップをふんだんに使った焼き菓子が人気の『ザ・メープルマニア』の新作「メープルチーズクッキー」は、グランスタ東京店限定販売のメニューです。

メープルシュガーとチェダーチーズをブレンドして焼き上げたクッキーで、バニラ風味のホワイトチョコレートをサンド。サクサクと軽い食感の中にメープルの香りとチーズの風味、ホワイトチョコの濃密な甘さが、口の中で美味しさのハーモニーを奏でます。

●DATA

出店エリア：1F 吹き抜けエリア

販売期間：2026年2月5日（木）～

ピエール・エルメ・パリ「マカロン 10個詰合わせ」

1箱（10個入）4,590円

フランス発の高級洋菓子ブランド「ピエール・エルメ・パリ」では、お店の代名詞でもある「マカロン」を詰め合わせたアソートパック「マカロン 10個詰合わせ」をチェック。フレーバーはチョコレートを中心とした8種類で、軽やかな食感とテイストの異なるチョコレートの上質な味わいを楽しめます。

●DATA

出店エリア：B1F スクエア ゼロエリア

販売期間：2026年2月14日（土）まで

コロンバン「ショートケーキクッキー」

1箱（6個入）2,160円

老舗洋菓子ブランド『コロンバン』の「ショートケーキクッキー」。苺ペーストとフリーズドライ苺、練乳を加えた「いちごミルク」テイストのクッキーを、生クリームのような味わいのホワイトチョコレートで包んでいます。上にトッピングされるのは、チョコレートを染み込ませたブランド苺「紅ほっぺ」。まるでショートケーキのようなクッキーです。

●DATA

出店エリア：B1F 銀の鈴エリア

販売期間：2026年3月まで（なくなり次第販売終了）

アトリエうかい「フールセック・ショコラ小缶」

1缶 3,980円

洋菓子店『アトリエうかい』の「フールセック・ショコラ小缶」は、定番商品「フールセック・小缶」を冬シーズン限定のショコラ仕立てに変更した特別仕様。カカオや果実、ナッツのジャンドゥーヤなど、焼き菓子とショコラ計9種類を詰め合わせたリッチなアソートです。

オシャレなデザイン缶にパッケージされており、食べ終えた後に使えるのも嬉しいポイント。自宅のおやつや職場のお茶請けに用意してみては？

●DATA

出店エリア：B1F 銀の鈴エリア

販売期間：2026年2月14日（土）まで