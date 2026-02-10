DeNAÉüµ¢¤ÇÌÂÁö¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡¡Åû¹á¤¬OB¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¶»Ãæ¡ÄÉü³è¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤Î¥ï¥±
¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿´¶³Ð¤òºòµ¨½ªÈ×¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤¿¡×
¡¡ÁêÀîÎ¼Æó¿·´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·°Õµ¤¾å¤¬¤ë¡È¿·À¸¡ÉDeNA¤À¤¬¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòµ¨¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥óÅê¼ê¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤éÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃì¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤¿³°¹ñ¿ÍÅê¼ê3¿Í¤¬°ìµ¤¤ËÈ´¤±¡¢µå³¦¿ï°ì¤ÎÇË²õÎÏ¤ò¸Ø¤ëÂÇÀþ¤«¤é¤â2024Ç¯¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Î¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥óÆâÌî¼ê¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Þ¥ó¤Î·¬¸¶¾»Ö³°Ìî¼ê¤é¤¬Î®½Ð¡£ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢²Æì¡¦µ¹ÌîÏÑ»Ô¤Ç1·³¥¥ã¥ó¥×¤ò»ë»¡¤·¤¿µåÃÄOB¤Ï¡¢Á®¸÷¤Î¤è¤¦¤ÊÌÀ¤ë¤¤Ãû¤·¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ë²£ÉÍ¡Ê¸½DeNA¡Ë¡¢ºå¿À¤Ê¤É4µåÃÄ¤Ç21Ç¯´ÖÊá¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¦Ìî¸ý¼÷¹À»á¤¬9Æü¡¢µ¹ÌîÏÑ¥¥ã¥ó¥×¤òË¬Ìä¡£Åû¹á²ÅÃÒÆâÌî¼ê¤Èº´Ìî·ÃÂÀ³°Ìî¼ê¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ËÅ£ÉÕ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö2¿Í¤È¤â¥¹¥¤¥ó¥°¤¬ÎÏ¶¯¤¯¡¢¤È¤é¤¨Êý¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºòµ¨¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£ÌÜ¤ò¸«Ä¥¤Ã¤¿Ìî¸ý»á¤Ï¡Ö2¿Í¤Çº£Ç¯¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°ÂÇ·â3ÉôÌç¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡ÊËÜÎÝÂÇ²¦¡¢ÂÇÅÀ²¦¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡Ë¤òÁí¤Ê¤á¤Ë¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤Þ¤ä34ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿Åû¹á¤Ï¡¢ÊÆÄ©Àï¸å¤Ë¶ìÆ®¡£°ìºòÇ¯4·î¤ËDeNAÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¡¢±ýÇ¯¤Û¤É¤Îµ±¤¤Ï¼è¤êÌá¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ºòÇ¯8·î¤Ë·î´ÖÂÇÎ¨.355¡¢8ËÜÎÝÂÇ12ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Éü³è¤Îµ¤ÇÛ¤âÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åû¹á¤ÏÌî¸ý»á¤Ë¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ°ÊÍèÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂÇ·â¤Î´¶³Ð¤ò¡¢ºòµ¨¤Î½ªÈ×¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ïºòµ¨¡¢ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¤¬40ËÜÎÝÂÇ¡¦102ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡È1¶¯¡É¾õÂÖ¤Ç2´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤ÏÉü³è¤·¤¿Åû¹á¤¬¡È¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥¶¡¦¥µ¥È¥Æ¥ë¡É¤Î°ìÈÖ¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆ°¤¤¬¤¤¤¤¡×º´Ìî¤¬2ÅÙÌÜ¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤òÁÀ¤¨¤ëº¬µò
¡¡31ºÐ¤Îº´Ìî¤âÉ½¾ð¤¬ÌÀ¤ë¤¤¡£2020Ç¯¤ËÂÇÎ¨.328¤Ç½é¤á¤Æ¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢3Ç¯Ï¢Â³3³ä¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2023Ç¯°Ê¹ß¤Ï¡ÈÂçÂæ¡É¤Ë±ó¤¯µÚ¤Ð¤Ê¤¤À®ÀÓ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ìî¸ý»á¤Ï¡ÖÅÄÂåÉÙÍº½ä²óÂÇ·â°éÀ®¥³¡¼¥Á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤Îº´Ìî¤ÏÂÎ½Å¤òÍî¤È¤µ¤º¤ËÂÎ»éËÃ¤òÍî¤È¤¹Ä´À°Ë¡¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¡¢¥¦¥ª¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆ°¤¤¬¤¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤â¤È¤â¤È¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¤µ¤Ð¤Êý¤ÏÅ·²¼°ìÉÊ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤òÁÀ¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¤ÎÆüËÜµå³¦¤Ï¡ÈÅê¹âÂÇÄã¡É¤Î·¹¸þ¤¬¶¯¤¯¡¢ºòµ¨¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¡¢µ¬ÄêÂÇÀÊ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¾å¤Ç3³äÂæ¤ÎÂÇÎ¨¤ò»Ä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Î¹Åç¡¦¾®±à³¤ÅÍÆâÌî¼ê¡Ê.309¡Ë¤Èµð¿Í¡¦Àô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¡Ê.301¡Ë¤Î2¿Í¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤«¤éº´Ìî¤¬È´¤±½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡DeNAÂÇÀþ¤Ïºòµ¨¡¢¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤ÎÇ¯´Ö510ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¢·¬¸¶¤é¤¬Î®½Ð¤·¤¿¤¬¡¢Ìî¸ý»á¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÂÇÀþ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÀïÎÏ¤¬¥À¥Ö¤Ä¤µ¤Ì£¤Ç¤·¤¿¤·¡¢Ã¯¤«¤¬¸Î¾ã¤äÉÔ¿¶¤ÇÉÔºß¤Î¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤ÏµÜºê¡ÊÉÒÏºÆâÌî¼ê¡Ë¡¢ËÒ¡Ê½¨¸çÆâÌî¼ê¡Ë¤ò´Þ¤á¤¿¡È¥³¥¢4¡Ê¥Õ¥©¡¼¡Ë¡É¤Î¾õÂÖ¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤±¤Ð¡¢ÂÇÀþ¤ÎÇË²õÎÏ¤Ï¤à¤·¤íºòµ¨¤ò¾å²ó¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏÀâ¤¹¤ë¡£
¡¡µ¹ÌîÏÑ¥¥ã¥ó¥×»ë»¡¤òÄÌ¤·¤ÆÌî¸ý»á¤Ï¡Öº£Ç¯¤â¡ÈÂÇÅÝºå¿À¡É¤Î°ìÈÖ¼ê¤ÏDeNA¡×¤È¤Î°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£2024Ç¯¤Ë¥·¡¼¥º¥ó3°Ì¤«¤é²¼Ñî¾å¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿DeNA¤À¤¬¡¢1998Ç¯°ÊÍè¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ï½ÉÂê¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡£28Ç¯¤Ö¤ê¤Î±É´§¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¯¤«¡£¡ÊµÜÏÆ¹µ× / Hirohisa Miyawaki¡Ë