µåÂ®¥¢¥Ã¥×¤Î¸°°®¤ë¡Ö¥Ò¥Ã¥×¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¡¡¾®³ØÀ¸¤ËÂ¿¤¤NGÆ°ºî¡Ä¥É¥ê¥ë¤ÇÄÏ¤à¡ÈÊÂ¿Ê±¿Æ°¡É
Åêµå»ØÆ³¤ÎÀìÌç²È¤¬Äó¾§¤¹¤ë¸Ô´ØÀá¤Î³èÍÑ¤È¥É¥ê¥ë¤Ë¤è¤ë²þÁ±Ë¡
¡¡µåÂ®¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ë¤Ï¡¢²¼È¾¿È¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨Åª¤ÊÂÎ½Å°ÜÆ°¡ÊÊÂ¿Ê±¿Æ°¡Ë¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¼´Â¤ËÎ¯¤á¤¿ÎÏ¤ò¥í¥¹¤Ê¤¯ËÜÎÝÊý¸þ¤ØÅÁ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ê¤Ç¤óÉô¤«¤éÂÎ½Å°ÜÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¡Ë¤ä¸Ô´ØÀá¤Î½ÀÆð¤Ê»È¤¤Êý¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÀìÌç²È¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥É¥ê¥ë¤ä°Õ¼±¤Î»ý¤ÁÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¦¥Ò¥Ã¥×¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤À¤±¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¡¢ÂÎ¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£
¡¦¾®³ØÀ¸¤¬¸Ô´ØÀá¤ò¾å¼ê¤¯»È¤¨¤º¡¢¼êÅê¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ò¤É¤¦ËÉ¤°¤«¡£
¡¦¼´Â¤ËÂÎ½Å¤¬¾è¤ë´¶³Ð¤ò¡¢¸ÀÍÕ°Ê³°¤Ç»Ò¤É¤â¤ËÅÁ¤¨¤ëÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¼°Ìîµå¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡ÖBe an Elite.¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¾¾ËÜ·ûÌÀ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ÎÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¼´Â¤ËÂÎ½Å¤¬¾è¤ë´¶³Ð¤òÄÏ¤à¤¿¤á¤Î¡Ö¥µ¥¤¥É¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¥¹¥í¡¼¡×¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÂ¤ò¹¤²¤¿¾õÂÖ¤Ç¼´ÂÂ¦¤ËÃÖ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÄÏ¤ß¤Ë¤¤¤¯Îý½¬¤Ç¡¢¸Ô´ØÀá¤ò°ú¤¹þ¤à´¶³Ð¤òÍÜ¤¦¤Î¤ËÌòÎ©¤Ä¡£¸Ô´ØÀá¤òÅ¬ÀÚ¤ËÀÞ¤ê¾ö¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Æ¬¤¬Á°¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤à¤Î¤òËÉ¤®¡¢ÂÎ´´¤¬¸å¤í¤Ë»Ä¤ë¡Ö¥¹¥Æ¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡×¤Î¾õÂÖ¤òºî¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤ëÀâÌÀ¤À¤±¤Ç¤ÏÍý²ò¤¬Æñ¤·¤¤»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¡¢¤ª´«¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤À¡£
¡¡Ìîµå½Î¡ÖPPA¡Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¡×¤Î°ËÆ£Áï´õ¤µ¤ó¤Ï¡¢µåÂ®¥¢¥Ã¥×¤Î¸°¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ò¥Ã¥×¥Ò¥ó¥¸¡Ê¸Ô´ØÀá¤ÎÀÞ¤ê¾ö¤ß¡Ë¡×¤Î·Á¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¿¬¤ò¸å¤í¤ËÆÍ¤½Ð¤·¡¢Ê¢Éô¤ÈÂÀ¤â¤â¤ò¶á¤Å¤±¤ë¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°ºî¤¬¡¢ÂÎ½Å°ÜÆ°¤ÎÂ®¤µ¤È²óÀû¤Î¶¯¤µ¤òÀ¸¤à¡£¾®³ØÀ¸¤Ï¤³¤Î·Á¤¬ºî¤ì¤º¡¢É¨¤ò¶Ê¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¤Ï¡ÖÂ¤ò²¼¤í¤·¤Æ¤«¤é¥Ò¥ó¥¸¤òºî¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÃÊ³¬Åª¤ÊÆ°¤¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤òÄêÃå¤µ¤»¤ë¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¸Ô´ØÀá¼þ¤ê¤Î½ÀÆðÀ¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢²ø²æ¤ÎËÉ»ß¤äºÆ¸½À¤Î¸þ¾å¤Ë½ÅÍ×¤À¡£
¡¡Ê¼¸Ë¤ÎÌîµå½Î¡ÖWIN Baseball School¡×¤Ç»ØÆ³¤¹¤ë¹âÄÅ¾»Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤À¤±¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤ÈÂÎ¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¡ÖÆ§¤ß¹þ¤ßÂ¤Î½³¤ê¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤Ù¤¤À¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÎ½Å°ÜÆ°¤ÎºÝ¤Ë°ìÅÙ¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¹¤ëÁ°Â¤òÆóÎÝÊý¸þ¤Ë½³¤ë¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼´Â¤Î¸Ô´ØÀá¤Ë½Å¿´¤¬¾è¤ê¡¢¤è¤ê¶¯¤¤ÊÂ¿Ê±¿Æ°¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ò¸å¤í¤ËÃÖ¤¤¤Æ½³¤ë¥É¥ê¥ë¤Ï´¶³Ð¤òÍÜ¤¦¤Î¤ËÍ¸ú¤À¡£¹âÄÅ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÇºÇÂç¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢Æ°ºî¤ÎÅÓÃæ¤Ç°ìÅÙ¡Ö¥¼¥í¡ÊÃ¦ÎÏ¡Ë¡×¤Î¾õÂÖ¤òºî¤ë½ÅÍ×À¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸Ô´ØÀá¼þ¤ê¤òÅ¬ÀÚ¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¶ÚÎÏ¶¯²½°Ê¾å¤ËµåÂ®¤ØÄ¾·ë¤¹¤ë¡£´¶³ÐÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¶ñÂÎÅª¤ÊÆ°ºî¡Ê¥É¥ê¥ë¡Ë¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áª¼ê¤¬À®¸ùÂÎ¸³¤òÀÑ¤á¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¡£
¡¦¼´Â¤Ø¤Î¾è¤»Êý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÄÏ¤à¡Ö¥µ¥¤¥É¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¥¹¥í¡¼¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢¸Ô´ØÀá¤ò°ú¤¹þ¤àÊªÍýÅª¤ÊÆ°ºî¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£
¡¦¸Ô´ØÀá¤¬»È¤¨¤ºÉ¨¼çÆ³¤Ë¤Ê¤ëÇº¤ß¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ò¥Ã¥×¥Ò¥ó¥¸¡×¤Î·Á¤ò°Õ¼±¤µ¤»¡¢½ÀÆðÀ¤òÊÂ¹Ô¤·¤Æ¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç²¼È¾¿È¤ÎÏ¢Æ°¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¦ÂÎ¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤à¾ì¹ç¤Ï¡¢Æ§¤ß½Ð¤·Â¤Ç¸å¤í¤Ë½³¤ëÆ°ºî¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢°ì½ÖÎÏ¤¬È´¤±¤ë¾õÂÖ¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÊÂ¿Ê±¿Æ°¤¬Â¥¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë