¡¡µÕ¶¤³¤½ºÇ¹â¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¡£·ÄÂç½Ð¿È¤Îº¸ÏÓ¡¢¹Ó°æ½ÙÌéÅê¼ê¤Ïº£µ¨¤«¤é¹áÀî¥ª¥ê¡¼¥Ö¥¬¥¤¥Ê¡¼¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡£ËôµÈ¹î¼ùÅê¼ê¡Ê¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤é¡¢2016Ç¯¤Þ¤ÇÅö»þºÇÄ¹¤Î11Ç¯Ï¢Â³¤ÎNPBÁª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤ËÁ°´ü¡¦¸å´ü¤È¤â¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¤ØÄÀ¤à¤È¡¢2025Ç¯¸å´ü¤Þ¤Ç6´üÏ¢Â³¤Ç4°Ì¡£Å¥¾Â¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤â¡¢¡Ö¡ÊÉÔ°Â¤Ï¡Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤¬¾¡¤¿¤»¤ì¤Ð´Ø·¸¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¸ì¤ê¡¢¸ý³Ñ¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡ºë¶Ì¡¦½êÂô»Ô½Ð¿È¤Î¹Ó°æ¤Ï¡¢ÍÄ¤¤¤È¤¤ÏÆ±¤¸º¸ÏÓ¤ÇÅö»þÀ¾Éð¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿µÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¤ËÆ´¤ì¤¿¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¤Ï¹Å¼°Ìîµå¥Á¡¼¥à¡ÖÅìÂ¼»³Ãæ±û¥Ü¡¼¥¤¥º¡×¤ÇÏÓ¤òËá¤¡¢3Ç¯»þ¤ËÀ¤³¦Âç²ñ¤ØÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢·Ä±þ¹â¡¢·ÄÂç¤È¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡2Ç¯½Õ¤Ë¥ê¡¼¥°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢4Ç¯´Ö¤Ç·×12»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.08¤ÎÀ®ÀÓ¡£¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥¹¥ê¡¼¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¤«¤éÊü¤ÄºÇÂ®145¥¥í¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÈÂ¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤¬»ý¤ÁÌ£¡£¤·¤«¤·¡¢Âç³Ø4Ç¯»þ¤ÎNPB¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¤Ï»ØÌ¾Ï³¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂç³Ø4Ç¯À¸¤Î½Õ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤êÀ®ÀÓ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤±¤ì¤Ð¡ÊNPB¤«¤é¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤Ï¡Ë²¿¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÌðÀè¤Ë²ø²æ¤ò¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Âç³Ø1Ç¯¤Î¤È¤¤Ë¤â²ø²æ¤Ëµã¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï²ø²æ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¹©É×¤ÈÂÎ¤Å¤¯¤ê¡£¥Õ¥ë¥·¡¼¥º¥óÀï¤¨¤ëÂÎ¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡»Í¹ñ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°plus¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¤¡È·ÄØæ°é¤Á¤ÎÄ¶¥¨¥ê¡¼¥È¡É¤Ç¤¢¤ë¹Ó°æ¤Ï¡¢²º¤ä¤«¤Ê¤¬¤é¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥ª¡¼¥é¤ò¤Þ¤È¤¦¡£Âç³Ø¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬Âç¼ê´ë¶È¤«¤éÆâÄê¤ò¤â¤é¤¦Ëµ¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö²ó¤êÆ»¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢ÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
Ìîµå¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ä¥Á¡¼¥à¤Î°Å¹õ´üÃ¦½Ð¡¢¥É¥é¥Õ¥ÈÇÚ½Ð¤òÇØÉé¤¦
¡¡¹Ó°æ¤Ï¾¯¤·ËË¤ò¤æ¤ë¤Þ¤»¡¢¡Ö¤ß¤ó¤ÊÎÉ¤¤´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÌîµå¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¡£Ìîµå¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¼ÂÎÏ¤ä¿Í´ÖÀ¤«¤É¤¦¤«¤ò¡¢¼«¸ÊÉ¾²Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖÂè»°¼Ô¤«¤é¤Î°Õ¸«¤âÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¡£1Ç¯¤Ç¤âÁá¤¯NPB¤Ø¤ÎÆþÃÄ¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢Âç´ë¶È¤Î¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ±À¤Âå¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Ç¤â¤Ê¤¯ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤òÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ï¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¡¢¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨¤È¤â¤Ë¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Á°´ü¤Ë¤Ï20Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°¤¤Î®¤ì¤òÎ©¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤â¹Ó°æ¤ÏNPBÆþ¤ê¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖµÞ¤Ë½ç°Ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤ó¤Ç¡©¡¡¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤ÇËÍ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡£¡ÊµÕ¶¤³¤½¹¥Å¾¤Î¸¶°ø¤¬¡ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÇÇä¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ËÍ¤¬¾¡¤¿¤»¤ì¤Ð¡¢É¬Á³Åª¤Ë¹áÀî¤Î½ç°Ì¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥×¥íÇÚ½Ð¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÎÉü³è¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´ê¤¤¤Ç¤â¤¢¤ë¡£µ¼Ô¤â¹áÀî¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊÆü¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤ë1¿Í¤À¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¹Ó°æÅê¼ê¤Ï¡ØËÍ¤¬¾¡¤¿¤»¤ë¡Ù¤È¤½¤³¤Þ¤Ç¶¯¤¯»×¤¨¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢º¸ÏÓ¤Ï´ÖÈ±Æþ¤ì¤º¤Ë¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£¡Ö¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê»ëÀþ¤Ï¡¢20Ê¬´Ö¤Î¼èºàÃæ¡¢°ìÅÙ¤â°ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¦¼ÔÃ¥´Ô¤È¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤Ø¤Î·è°Õ¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¡£¡Ê´î²¬ºù / Sakura Kioka¡Ë