¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ËÀï»à¼Ô¤Î¼Ì¿¿¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÁª¼ê¡¢¸ÞÎØÎý½¬¤Ç
¡¡¡Ú¥ß¥é¥Î¶¦Æ±¡Û¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤Î¥¹¥±¥ë¥È¥óÃË»Ò¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¥¦¥é¥¸¥¹¥é¥Õ¡¦¥Ø¥é¥¹¥±¥Ó¥Ã¥Á¡Ê27¡Ë¤¬9Æü¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¼Ì¿¿¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¤ÆÎý½¬¤ËÎ×¤ó¤À¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ø¥é¥¹¥±¥Ó¥Ã¥Á¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤Î¿Í¡¹¤Ï¡ÖÀ¸³¶¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿Í§¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£APÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ä¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÁª¼ê¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ÞÎØ·û¾Ï¤Ï¡¢¸ÞÎØ¤Ç¡Ö¤¤¤«¤Ê¤ë¹¹ð¡¢¼çµÁ»×ÁÛ¤ÎÀëÅÁ¤â¿ÈÂÎ¡¢¶¥µ»¥¦¥¨¥¢¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ËÉ½¼¨¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ø¥é¥¹¥±¥Ó¥Ã¥Á¤ÏAP¤ËÂÐ¤·¡Ö²¿¤âµ¬Â§¤òÇË¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ç¶¥µ»¤ËÎ×¤à¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡£¤³¤ì¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃ¯¤«¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ø¥é¥¹¥±¥Ó¥Ã¥Á¤Ï22Ç¯¤Ë¿¯¹¶¤¬»Ï¤Þ¤ëÄ¾Á°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÌµþÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡ÖÀïÁèÈ¿ÂÐ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥×¥é¥«¡¼¥É¤ò·Ç¤²¤¿¡£º£Âç²ñ³«ËëÁ°¤Ë¤Ï¡¢¿¯¹¶¤Ø¤Î¹³µÄ³èÆ°¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢IOC¤«¤é·Ù¹ð¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£