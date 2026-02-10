ÂçÃ«¡õÍ³¿¡õÏ¯´õ¤¬¼«¼ç¥È¥ì¡¡¥¥ã¥ó¥×4ÆüÁ°¤ËÊóÆ»¿Ø¡õ¥Õ¥¡¥ó50¿Í½¸·ë¡Ä³«Ëë¤Ø½çÄ´Ä´À°
ÂçÃ«¤Ï80m±óÅê¡¢Í³¿¤ÏÊá¼êÌò¤¬ºÂ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÅêµå
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÆüËÜ3Åê¼ê¤¬9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤Î¥¥ã¥ó¥×»ÜÀß¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó4ÆüÁ°¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Ìó50¿Í¤ÎÊóÆ»¿Ø¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÅöÃÏ¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢Ìó80¥á¡¼¥È¥ë¤Î±óÅê¡£Àè¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿º´¡¹ÌÚ¤È¶¦±é¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¶¯¤á¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï¥¸¥ã¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹¥í¡¼¤ÇÄ´À°¸å¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡£Êá¼êÌò¤¬ºÂ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¶¯¤á¤ÎÅêµå¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ø½çÄ´¤ÊÄ´À°¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡WBC½Ð¾ì¤¹¤ëÂçÃ«¤È»³ËÜ¤Ï11Æü¡ÊÆ±12Æü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î½¸¹ç¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÁÈ¤Ï13Æü¡ÊÆ±14Æü¡Ë¤Ë¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë