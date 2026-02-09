ハロプロ、2．13から全曲サブスク解禁！ モー娘。、アンジュルムら現役7組＋研修生の楽曲を世界配信
ハロー！プロジェクトの全楽曲が、2月13日（金）から、各サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスで解禁され、世界同時配信されることが発表された。今回、現在活動中の7組、モーニング娘。’26、アンジュルム、Juice=Juice、つばきファクトリー、BEYOOOOONDS、OCHA NORMA、ロージークロニクル及びハロプロ研修生の最新楽曲を始め、ハロー！プロジェクトの過去作品を含めた計1378曲が解禁されることで、2024年から順次解禁されたハロプロ作品1841曲を合わせた全3219曲がサブスクで楽しめるようになる。
【写真】サブスク解禁されるハロー！プロジェクトのアーティスト一覧
■特設サイトもプレオープン！
2028年に結成30周年を迎えるハロー！プロジェクト。モーニング娘。は、『ASAYAN』（テレビ東京）でグループ名が発表された1997年9月14日をグループ結成日とし、2026年9月より結成30年目に突入、2027年9月14日に誕生30周年という節目を迎える。
2026年から2028年までの3年間を「Hello！ 30th Anniversary Project」期間とし、さまざまな取り組みを予定しており、その先駆けとして、昨年末にハロー！プロジェクト楽曲のストリーミング配信開始が発表されてきたが、今回2月13日（金）からついに全世界配信されることが決定。
現在活動中の7組、モーニング娘。’26、アンジュルム、Juice=Juice、つばきファクトリー、BEYOOOOONDS、OCHA NORMA、ロージークロニクル及びハロプロ研修生の最新楽曲を始め、ハロー！プロジェクトの過去作品を含めた計1378曲が解禁される。
すでに2024年から、太陽とシスコムーン、メロン記念日、Berryz工房、℃-ute、Buono！、真野恵里菜、松浦亜弥、後藤真希、藤本美貴、中澤裕子、飯田圭織、安倍なつみ、タンポポ、プッチモニ、ミニモニ。、Ｗ、美勇伝、こぶしファクトリーらによるハロプロ作品1841曲が順次解禁済みで、今回の解禁でハロー！プロジェクトの全楽曲となる3219曲がサブスクで楽しめるようになる。
それに併せて、2月9日（月）の18時00分から特設サイトがプレオープン。ハロー！プロジェクトヒストリーや著名人によるプレイリスト企画、ユーザー参加型による企画が順次更新予定だという。
ハロー！プロジェクトの全楽曲は、2月13日（金）の0時00分から、Apple Music、Amazon Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、AWA、iTunes Store、レコチョク、moraほかで世界同時配信。 ※配信時間は各サービスによって多少時間差が生じる可能性あり。
