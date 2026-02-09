ÀµÄ¾¡Ö¤¢¤ë¤«¤â¤Ê¡×¤È¡Ä¸½¥É¥é°ÜÀÒ¤Î¿¿Áê¡¡¡ÈÀèÇÚ¡ÉºÙÀî¤Ë¤«¤±¤¿ÅÅÏÃ¤È¼«¿®
¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç°ÜÀÒ¤ÎÃÎÌî¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÌµ¤¤¡×
¡¡µ¢¾ÊÅÓÃæ¤ÎÅÅÏÃ¤ÇÃÎ¤Ã¤¿ÆÍÁ³¤Î°ÜÀÒ¡½¡½¡£ÉÔ°Â¤òÂÇ¤Á¾Ã¤·¤¿¤Î¤ÏÀè¤Ë¿·Å·ÃÏ¤Ç³ÐÀÃ¤·¤¿¸µÆ±Î½¤Î°ì¸À¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯Ëö¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÇDeNA¤«¤éÃæÆü¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ÃÎÌîÄ¾¿ÍÆâÌî¼ê¡£¸ÍÏÇ¤¤¤è¤ê¤âÀè¤Ë¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢°ìÂÀè¤ËÆ±¤¸Æ»¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿ºÙÀîÀ®Ìé³°Ìî¼ê¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡²÷²»¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê·è°Õ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤â¤À¤Ã¤¿¡£²Æì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡£¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤Çº¸Ãæ´Ö¤ò¿¿¤ÃÆó¤Ä¤ËÇË¤ë°ìÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤½¤³¤Ë¡ÊÂÇµå¤¬¡Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÎý½¬¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾Úµò¡×¡£¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤½¤ÎÉ½¾ð¤«¤é¤Ï¼«¿®¤¬¸«¤¨¤¿¡£
¡¡¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤Ï¡¢ÆÍÁ³Ë¬¤ì¤¿¡£ºòÇ¯12·î¡¢ÃÏ¸µ¡¦¿·³ã¤Ø¤Îµ¢¾Ê¤ò¹µ¤¨¤¿°ÜÆ°Ãæ¤Î¤³¤È¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ï°ÜÀÒ·èÄê¤ÎÃÎ¤é¤»¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÎÌî¤Î¿´¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤ÉÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁ´Á³¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÌµ¤¯¤Æ¡¢Áª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤È¥×¥é¥¹¤ËÂª¤¨¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ê¤È¡£ËÍ¼«¿È¤â¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ï¡Ø¤¢¤ë¤«¤â¤Ê¡¼¡Ù¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡¼«¿È¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡×¤È¡¢Â¨ºÂ¤Ë»×¹Í¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢Á°¸þ¤¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÙÀî¤Ë¤«¤±¤¿ÅÅÏÃ¤ÈÌã¤Ã¤¿½õ¸À¡Ö²¶¤¬¶µ¤¨¤ë¤«¤é¡×
¡¡°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¿¿¤ÃÀè¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤¿¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆ±Î½¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±¤¸¤¯¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÃæÆü¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢°ìÌö¼ç¼´¤Ø¤ÈÅÐ¤êµÍ¤á¤¿ºÙÀî¤À¡£ÃÎÌî¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¤¿ºÙÀî¤Ï¡¢¿´¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸åÇÚ¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¸ÍÏÇ¤¦¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢²¶¤¬¶µ¤¨¤ë¤«¤é¡×¡£Æ»¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤¿Àè¶î¼Ô¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¤½¤ì¤Ï¤ï¤º¤«¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿ÉÔ°Â¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¡¢²¿¤è¤ê¤ÎÎÉÌô¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤âÁ°¸þ¤¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£5Ç¯´Ö²á¤´¤·¤¿DeNA¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ï¡Ö¼«¼çÀ¡×¤ËÇ¤¤»¤ëÎý½¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÃæÆü¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬ÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢Ä¹¤¤¡×¤È¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤â´¶¤¸¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÂÎ¤â´·¤ì¤Ä¤Ä¡×¤È¡¢ÅÁÅý¤¢¤ëµåÃÄ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÉ¬»à¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃæÆü¤Ç1Ç¯ÌÜ¤«¤éÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÀï¤¨¤¿¤é¡£ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô»ú¤è¤ê¡¢¤Þ¤º¤Ï¡ÈÀïÎÏ¡É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ºÇÍ¥Àè¡£¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç3Ç¯Ï¢Â³20ËÜÎÝÂÇ¤È³ÐÀÃ¤·¤¿ºÙÀî¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤Î¸«ËÜ¤¬ÎÙ¤Ë¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆ±Î½¤ÈºÆ¤ÓÆ±¤¸¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÇÀï¤¦º£µ¨¡¢¡È¸½¥É¥éºÇ¹â·æºî¡É¤¬Ã©¤Ã¤¿¡Ö³ÐÀÃ¤ÎÆ»¡×¤òÆÍ¤¿Ê¤à¡£¡ÊÌÚÂ¼ÎµÌé / Tatsuya Kimura¡Ë