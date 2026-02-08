【ABEMA恋リア「ラブキン2」インタビューVol.13 聖菜】ギャルママモデルが告白された人数は“合計50人以上” 出会いに困ったことは「人生で全くない」
【モデルプレス＝2026/02/08】“一番モテる人”を決めるABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」が2月11日よる10時より放送開始。初回放送に先駆け、参加者16人の参加理由や恋愛観に迫ったインタビューを16日連続で配信する。13日目は専属ギャルモデルの聖菜（せいな／23）。【Vol.13】
モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな恋の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。MCは霜降り明星せいや、YOU、谷まりあが続投。timeleszの菊池風磨が新たに就任した。
聖菜は、前シーズンの「ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜」（2025）に出演しており、今回はリベンジ参加となる。聖菜は2018年12月に結婚し、2019年3月には第1子となる蘭愛ちゃんを出産した1児の母。2020年9月1日に離婚を発表している。
― 参加の決め手を教えてください。
聖菜：決め手は、シーズン1の時に不完全燃焼な感じで終わってしまったことです。‟モテ”がコンセプトの番組で、私にぴったりな企画だと思って参加しました！
― 好きな異性のタイプや「これをされると弱い！OR胸キュンする」ということはありますか？
聖菜：ベタなんですけど、尽くしてもらうことに弱いですね！‟お父さん”みたいなことをされると「いいな」と思うことが多いです（笑）
― 具体的なモテテクニックは？
聖菜：その人の名前をすごく呼びます！「おはよう」「おやすみ」の前に、全部名前を最初に付けるようにしています。
― これまでのモテエピソードを教えてください。
聖菜：今まで向こうから好意を持ってくれたり、告白された人数は、小学校の頃とかも含めたら合計50人以上だと思います！同時に10人から告白されたこともありました！彼氏と別れると噂されて、一気にバーッと（男性が）入ってくる感じです。「出会いどうしよう」と困ったことは、人生で全くないですね！
― とっておきの恋愛テクニックは？
聖菜：一時期趣味で心理学を勉強していたので、心理操作は無意識に使ってしまっているかもしれないです（笑）！「これを言ったら相手は自分に好感を持つ」という知識をもとに動くので、自然体に恋愛するというより、ちょっと頭を使っているかもしれません。他にも、“押し引き”が結構大事だと思っています！相手に感情を使わせるよう無意識に、一言一言頭に残りやすいワードを言っています。「相手が今何を考えているか」を読み取る力は優れていると思うので、それを利用して調節していますね（笑）。
（modelpress編集部）
林ゆめ（30）／168cm - モデル・タレント
西山乃利子（25）／160cm - モデル・タレント
木村葉月（25）／152cm - 女優
高橋かの（24）／160cm - インフルエンサー
永尾まりや（31）／158cm - モデル・女優
聖菜（23）／162cm - 専属ギャルモデル
川瀬もえ（32）／167cm - レースアンバサダー
るみ（27）／158cm - ショーダンサー
坂口隆志（35）／183cm - 医師
白鳥大珠（29）／180cm - キックボクサー
隆大成（25）／176cm - 動画クリエイター
原田夕季叶（21）／178cm - タレント
田中佑樹（30）／181cm - 飲食店経営
小黒直樹（28）／174cm - 俳優
奥雄人（28）／180cm - 俳優
岩城滉太（33）／171cm - 会社経営
