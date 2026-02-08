集合日より9日早くアリゾナ入り…ユニホーム姿に米興奮「準備万端」

ドジャースの大谷翔平投手が、キャンプインを前にアリゾナ州グレンデールの球団施設に姿を見せた。地元メディアが4日（日本時間5日）、ユニホーム姿の大谷を捉えた画像を公開。投手陣の集合日より9日も早い“始動”に、ファンからは「なんてこった、あなたのことが本当に恋しいよ」と歓喜の声が上がっている。

地元メディア「ドジャース・ネーション」の公式X（旧ツイッター）は、「ショウヘイ・オオタニは、投手陣のスプリングトレーニング集合日より9日も早く、アリゾナに到着した」と投稿。さらに「ドジャースのユニホームを全身にまとって現れている」と伝えた。

投稿された画像では、大谷が白のユニホームに身を包んでいる。写真撮影の一幕と見られるが、一足早い“本番仕様”の姿にファンは興奮を隠せない様子だ。

SNS上には「世界最高の野球選手が、準備万端で臨もうとしている」「スプリングトレーニング開始の9日前に、フルユニホーム姿で現れるなんて、いかにもショウヘイらしい行動」「献身」「彼にとにかく史上最高だ」と称賛のコメントが殺到。また、「写真撮影をしているね」「ショウヘイは早く来すぎだろ！」といった声も寄せられ、キャンプインを待ちきれないファンの熱気が高まっている。（Full-Count編集部）