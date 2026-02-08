お笑いトリオ「パンサー」の尾形貴弘（４８）の妻・あいさんが７日までにオフィシャルブログを更新し、尾形が入院していたと明かした。

「実は、、、」と題して投稿。「みんなにご心配をさせちゃうのでお伝えできなかったのですが、すでに昨日、番組とかでは、言っていたので、、実はパパが体調を崩していて、少しの間入院していたんです」と伝えた。

「心配させられないし、パパは病院でしっかり療養できてるし、私もお仕事があるので日常変わりなくブログは書かせて頂いてましたが、退院できる日が決まって」という。「本当に１月中旬から今までずっとパパと私も体調崩していて、パパは私よりももっともっと喘息症状など悪化してしまって、（私は喘息からの肋骨だったけど）入院したおかげで元気になって本当によかったです」と安どした。

現在の夫の様子については「パパはめっちゃ元気になって戻ってくるのでご安心ください」と伝えた。

尾形は、５日深夜に放送されたテレビ朝日系「見取り図じゃん」の出演を見送り。収録の本番１０分前に、代役として「さや香」新山を“確保”したと番組で伝えられていた。