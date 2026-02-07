高石あかり、熊本は「自分的には凄く親しみやすい」
女優の高石あかり（23歳）が、2月7日放送の情報番組「ジゴク？スバラシ！ばけばけ大学」（NHK総合・熊本）に出演。朝ドラ「ばけばけ」の熊本編について、「これからの俳優人生でも大切にしたい、と思えるシーン」があると語った。
朝ドラ「ばけばけ」が熊本を舞台とする「熊本編」に突入するのに合わせ、小泉八雲の熊本時代のエピソードや、高石あかり、トミー・バストウらの撮影裏話を紹介した同番組。
高石は宮崎県出身ということもあり、同じ九州の熊本には「自分的には凄く親しみやすい」と笑顔を見せる。「家族でも旅行に来て。熊本城で、家族写真を撮って、私だけ甲冑を着てたんです、全部のパーツをはめて。写真撮ってました。武士になりたかったのかな？」と、微笑ましい幼少期の思い出を披露した。
今後放送される内容について、高石は「これからの俳優人生でも大切にしたい、と思えるシーンが熊本編にはあったので、それは忘れないようにしたいなと思います。節目でした。熊本編では新しい家族の語りが見られると思います。お楽しみに」と視聴者に呼びかけた。
