6日に各国ロースター＆ユニホームが発表

3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。5日（日本時間6日）には各国ロースターに加えて、代表ユニホームも公開された。米識者は野球日本代表「侍ジャパン」の“独自性”を絶賛した。

MLB公式X（旧ツイッター）は各プール毎に白のホームユニホームを紹介。プールA〜Dまで5か国ずつが4段並んでいる。プレーCの日本は3段目の一番左に配置され、ツインストライプがひと際目を引く。

米スポーツメディア「ESPN」の元記者でフリージャーナリストのジューン・リー氏は6日（同7日）にXを更新し、「日本は断トツで最高のユニホームだね。彼らはナイキではない唯一のチームでもある。他のチームはどれも、単なるテンプレート（型通り）のように見えるね」と指摘した。

日本はミズノ社製、他の19か国はナイキ社製となっている。ナイキはMLBと2020年から総額10億ドル（約1100億円）以上で10年におよぶユニホームサプライヤー契約を結んでおり、MLBが運営するWBCでも提供していると思われる。

また、リー氏は「WBCはこれよりもっと良い扱いを受けるべきです！ ワールドカップのユニホーム発表は、毎大会、一大イベントとなっているのですから」とし、ユニホームお披露目ももっと宣伝すべきと主張した。（Full-Count編集部）