食楽web

筆者が最近、お気に入りのスイーツ。それは日本酒の旨味をそのまま閉じ込めた日本酒アイスです。

日本酒アイス専門ブランドの先駆け「SAKEICE」は、特殊技術により日本酒が練り込まれた、20歳未満の方はまだ味わえない大人のためのアイスクリーム。贈り物にぴったりなカップアイスで、驚きと感動を届けることができます。

全国の酒蔵とコラボした個性豊かな日本酒アイスは、甘さと香り、アルコールの余韻が絶妙に絡み合う逸品です。

店舗外観。東京駅から繋がる八重洲地下街（ヤエチカ）から直結

お店があるのは、東京駅八重洲口からすぐのヤンマー東京ビル1階にある『SAKEICE Tokyo Shop』。こちらには立ち飲みスタイルの日本酒バー「SAKEICE BAR！」も併設し、日本酒アイスとともに様々な銘柄の一杯を味わうことができます。

技術と情熱が生んだ“食べる日本酒”

「SAKEICE」は、日本酒をアイスに練り込んだ革新的スイーツ。アルコールは凍りにくく、法令上も「1％超は酒造行為」という壁がありましたが、この難題を株式会社えだまめCEO・成田博之氏が、100回以上の試作などを経て商品化。国際的な味覚賞も受賞し、世界的に認められています。

贈って喜ばれるオンライン限定ギフト

「SAKEICE 山陰Special Box」3,980円（税込、送料含む（※沖縄以外）） ※公式サイトなどで購入可

今回お取り寄せしたのは、「千代むすび 純米大吟醸強力40」と「隠岐誉 室町の純米酒90」がセットになった「SAKEICE 山陰Special Box」。

「千代むすび」はフランスの品評会で金賞受賞の「強力40」を使ったリッチミルクのような風味。一方、「隠岐誉」は室町時代後期の作り方を再現した琥珀色の純米酒がベースで、紹興酒やドライフルーツを連想させる甘口に仕上げています。どちらもアルコール度数3.5％で日本酒の味わいも存分に感じさせてくれます。

千代むすびと隠岐誉、それぞれ練り込むお酒によってアイスの色もテクスチャーも異なることが分かります

「SAKEICE Tokyo Shop」の店頭では、オンラインでは扱っていない商品もいくつかラインナップされています。特に注目すべきは「山田屋まんじゅう」と男山のコラボアイス。山田屋まんじゅうの真骨頂であるこしあんの優しい甘さが男山とベストマッチ。意外にもスッキリした甘さで、和洋融合の到達点ともいえる逸品です。

「山田屋まんじゅう」と男山のコラボアイス500円（税込）。店頭では保冷バッグのみ、贈答用のラッピングや熨斗等には非対応 ［食楽web］

「SAKEICE」は、日本酒の香りと旨味を閉じ込めた革新スイーツ。成田社長の挑戦と世界が認めた味わいを、大切な人へ届けませんか？

（撮影・文◎クワハラすえぞう）

●SHOP INFO

SAKEICE Tokyo Shop

住：東京都中央区八重洲2-1-1 YANMAR TOKYO 1F

TEL：050-3627-8876

営：11:00～20:00

休：年末年始

https://sakeice.jp/

●著者プロフィール

クワハラすえぞう

副業で間借りカレー店を6年運営していた普通の会社員（勤務先から承諾済み）。週末は新大久保「イスラム横丁」の徘徊率が高い。最近は梅干し作りと干し芋作りが趣味。フードアナリスト2級。https://x.com/currygenom

●クワハラさんのおすすめ記事

・【神楽坂グルメ】元カレー屋のライターが大賛辞！クラフトビールとスパイス沼にハマる店『餐事（sanZi）』へ

・著名人もお忍びで通う麻布十番の老舗やきとん屋『あべちゃん』は街と人と味が交差する名店