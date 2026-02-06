食楽web

●『朝日酒造株式会社』から、季節限定蒸留シリーズ第二弾「KUBOTA GIN よそふ春」が2026年3月9日に発売。うららかな里山の春を表現した限定蒸留のジンとは？

2030年に創業200周年を迎える、新潟県長岡市の『朝日酒造株式会社』。清酒「久保田」の醸造元としても知られる同社は、その節目に向けた「次の100年を見据えた新たな挑戦」として、2024年に蒸留酒事業へ参入。「自然とのつながり」をテーマにした通年商品「KUBOTA GIN」を発売しました。

さらに、日本の四季が育む里山を表現した季節限定蒸留シリーズを展開。2025年9月に第一弾「KUBOTA GIN 秋ふくる」が登場、続く第二弾として、2026年3月9日（月）に「KUBOTA GIN よそふ春」が発売されます。今だけしか味わえない、春を感じるジンをご紹介します。

カモミールやカルダモンをブレンドして、春の爽やかな風を表現

2000本限定蒸留の「KUBOTA GIN よそふ春」（700ml）6,500円

「KUBOTA GIN よそふ春」は、雪解けの後に草花が芽吹く、明るさを帯び始めた里山をイメージ。やさしく吹き抜ける爽やかな風を感じるような、19種類のボタニカルをブレンドしています。

キーボタニカルの「カモミール」「ローズマリー」「カルダモン」「柚子の皮」

小さな花々を思わせる、甘い香りのキーボタニカルは4つ。里山に咲く花々のフローラルな香りと甘さを持ち、春のリラックスした気分を運ぶやさしいアロマ「カモミール」。芽吹いた木々の間を抜ける爽やかな風を思わせる、フレッシュで清涼感のあるグリーン系の香り「ローズマリー」と「カルダモン」。そしてフローラルな香りとグリーン系の香りを爽やかに調和する「柚子の皮」。まさに春にふさわしい一品です。

ブランドアンバサダーおすすめの飲み方

「KUBOTA GIN」ブランドアンバサダー 加曽利信吾氏

「KUBOTA GIN」ブランドアンバサダーの加曽利信吾氏が提案する飲み方は、通年商品「KUBOTA GIN」でおすすめしているストレート・ロック・ソーダ割りに加え、香りを楽しむトワイスアップ。

［食楽web］

ウイスキーのストレート用グラス、または口の狭くなったグラスにジンと水を1：1で注ぎます。爽やかでやさしい香りがゆったりと楽しめる飲み方です。

1830（天保元）年創業の『朝日酒造株式会社』

水田と里山が広がる新潟県長岡市に拠点を置く『朝日酒造株式会社』。創業から190年余りにわたり、敷地内を流れる清澄な地下水脈の軟水と、地域農家とともに研究・育成してきた良質な酒米、そして越路杜氏から継承する知恵と基礎研究による技術革新を融合させ、新潟産にこだわる真摯な酒造りを続けています。

「KUBOTA GIN よそふ春」は、2026年3月9日（月）の発売に先がけ、同社オンラインショップにて予約受付中（2，000本限定蒸留）です。美味しい一杯でぜひ春を先取りしてみませんか？

●DATA

朝日酒造株式会社

朝日酒造オンラインショップ

https://www.asahi-shuzo-online.jp/

※予約受付中、3月9日（月）より順次発送