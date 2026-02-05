５日午後、大館市で自宅の除雪作業をしていた65歳の男性が屋根からの落雪に巻き込まれ死亡しました。落雪の直前、男性は屋根の雪を下から棒で突っつく姿が目撃されていました。



記者 「建物の上には50センチから1メートルほどでしょうか雪が積もっているのが確認できます。こちらに向かって滑り落ちてきたようにも見受けられます。」



現場は大館市美園町の住宅です。警察や消防などによりますと午後1時20分ごろ、近くに住む人から「屋根から落雪があり、男性が埋まった。住民と協力して掘っているが見つからない」と119番通報がありました。巻き込まれたのはこの家に住む難波稔さん65歳で駆けつけた消防に救助されましたが意識のない状態で病院に運ばれ、その後死亡が確認されました。



第1発見者「除雪作業をしているときに下の人が屋根の雪を下から落とそうとして長い棒で突っついたんですね。それが一気に雪が落ちてきてゴーッという音ですね。ちょっとなかなか聞いたことがない音ですけども、滑り落ちたという感じの音かな。」



現場は大館市役所から西に1・5キロほどの住宅街の一角です。警察が事故の状況を詳しく調べています。