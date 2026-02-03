3日放送のTBS系「ラヴィット！」

平日朝の情報バラエティ番組にプロ野球OBが“サプライズ出演”。人気芸人がしどろもどろになっただけでなく、SNS上でも「え、まじか笑」「何でいるのよww」と大反響が寄せられた。

3日午前8時から放送されたTBS系「ラヴィット！」。この日は司会の麒麟・川島明さん、TBSアナウンサー・田村真子さんの誕生日を祝う回で、午前9時過ぎに行われた「大木劇団 第17回公演 川島明主演『古畑任三郎』」の時だった。容疑者として引き連れられた人物に、川島さんは目を丸くして仰天した。

画面に登場したのは、昨季限りで現役を退いた澤村拓一氏だった。巨人で新人王を獲得するなど日米通算549試合に登板した右腕。川島さんは大のジャイアンツファンとして知られ、「こんな形で会いたくなかった！」など取り乱していた。

まさかの登場に視聴者も大興奮。「なんでラヴィット出てんだよ澤村w」「ちょっと待ってwww」「サプライズすぎる笑」「何やってんだ！笑」「まじで!?!?」「凄い人が来てるな笑」「澤村選手なにしてるの??? いやまじで笑」などとネット上も大盛り上がりだった。（Full-Count編集部）