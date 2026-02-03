「ファングラフス」によるプロジェクション

メジャーリーグは2月中旬から全30球団のキャンプがスタート。2026年シーズンへの機運が高まりを見せるなか、ドジャースが優勝確率でも“圧倒的優位”に立っている。

米データサイト「ファングラフス」では、選手の成績などを算出する予測システムが確立されている。予想勝率やプレーオフ進出確率などを分析しており、シーズン前の段階で発表されているワールドシリーズ優勝確率では、ドジャースが28.4％で堂々のメジャー1位に立っている。

2位はブレーブスの10.2％、3位がメッツの7.7％と続き、ドジャースがいかに好意的に見られているのか一目瞭然だ。また、地区優勝確率も94.1％、プレーオフ進出確率は99.1％と、絶対的な優勝候補に位置づけられているようだ。

2024年シーズンから大谷翔平投手と山本由伸投手が加わり、同年には2020年以来のワールドシリーズ制覇を達成。昨季もブルージェイズとの死闘を制し、連覇を成し遂げた。1998〜2000年ヤンキース以来となる3連覇に向け、このオフもエドウィン・ディアス投手とカイル・タッカー外野手に総額3億ドル（約480億円）以上を投資。ドジャースに、死角はない。（Full-Count編集部）