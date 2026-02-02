元ドジャースのテイラーがチャリティー寒中水泳を開催

元ドジャースでエンゼルスからFAとなっているクリス・テイラー外野手は1日（日本時間2日）、自身と妻メアリーさんが運営する「CT3ファウンデーション」のイベントをロサンゼルス近郊のマンハッタンビーチで開催した。

気温19度と春を感じさせる中、海パン姿で海へ入った。テイラーは「今の時期はちょっと冷たいですね。でも、僕はサーフィンが好きなので、むしろリフレッシュになる。最近は冷水浴も流行っているし、メンタルヘルスにも良いと言われている。支援を示すのにピッタリだと思う」と語った。

ドジャースのタイラー・グラスノー投手、ウィル・スミス捕手、エメ・シーハン投手、ベン・カスパリウス投手ら元同僚も参加。球団関係者を含めて300人近くが参加した。テイラーは「チームメートはいつも本当に協力してくれる。彼らなしにできない。現役、OBを含めて多くのドジャース関係者や他競技のアスリートが来てくれて、本当にありがたい」と感謝した。

テイラー夫妻の基金は障害を持つ子どもたちを支援する目的で設立され、寒中水泳は3年連続3度目。今年から小児がん研究財団を支援先に追加。テイラーは「何か力になりたい。野球選手としての立場を考えると、ただ試合に出る以上の意味があると感じている。僕たちは多くの人たちに影響を与えられる特別な立場にいる。だからこそ、何か還元する責任がある」と言葉に力を込めた。（Full-Count編集部）