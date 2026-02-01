パンサー尾形の妻、咳が原因で左肋骨にヒビ「そんな事ある？」
お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが29日、オフィシャルブログを更新。咳が原因で左肋骨にヒビが入っていたことを明かし、ファンから心配の声が寄せられている。
あいさんのブログは、娘や愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いが笑いを交えてつづり、ファンから人気を集めている。
喘息で寝られない日々が続いていることを明かしていたあいさん。この日、「肋骨が、、、笑」と題してブログを更新すると、絵文字を交えながら「ブログ、なかなかいつも通りに更新できずですみません」と切り出し「今日は整形外科へ、、」と通院を報告。診察の結果について「なんと、折れてはいなかったのですが、左肋骨がヒビ入ってました」と明かし「そんな事ある？ 咳でよ？」と驚きをつづった。
続けて「泣く」「笑」とショックと戸惑いが入り混じった心境を吐露。治療については「直す方法は時間しかないので、コルセットと湿布、ロキソニンでしばらく耐えながら生活します、、、」と説明。
一方で体調面では回復の兆しもあるようで「薬が効いてるのか咳がだいぶ落ち着いてきていて、本当に劇的に減ったので、それだけは本当に良かったです」と前向きな報告も。ただし「たまにむせこんだ時だけ激痛で号泣もんです。笑」とまだ強い痛みが残っていることも明かしている。
この投稿にファンからは「やっぱりでしたかーーー」「ヒビも立派な骨折」「肋骨はギブスで固める事も出来ないから辛い」「食欲があるのは、本当に良かった」「頑張って耐え抜いて！としか言えない」「咳も、薬が効いてきてよくなってきててよかった」「それは辛い」などの声が寄せられている。
あいさんのブログは、娘や愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いが笑いを交えてつづり、ファンから人気を集めている。
続けて「泣く」「笑」とショックと戸惑いが入り混じった心境を吐露。治療については「直す方法は時間しかないので、コルセットと湿布、ロキソニンでしばらく耐えながら生活します、、、」と説明。
一方で体調面では回復の兆しもあるようで「薬が効いてるのか咳がだいぶ落ち着いてきていて、本当に劇的に減ったので、それだけは本当に良かったです」と前向きな報告も。ただし「たまにむせこんだ時だけ激痛で号泣もんです。笑」とまだ強い痛みが残っていることも明かしている。
この投稿にファンからは「やっぱりでしたかーーー」「ヒビも立派な骨折」「肋骨はギブスで固める事も出来ないから辛い」「食欲があるのは、本当に良かった」「頑張って耐え抜いて！としか言えない」「咳も、薬が効いてきてよくなってきててよかった」「それは辛い」などの声が寄せられている。