関メディ・井戸総監督が推奨…最も実戦に近い「フロントティー」

構え、体の使い方、バット操作……。打力向上のために積み上げてきた技術を、いかに実戦に繋げるか。中学硬式野球の強豪「関メディベースボール学院」の井戸伸年総監督が“最終段階”として推奨するのが、投手方向からトスを上げる「フロントティー打撃」だ。

最も実戦に近いこのドリルで、井戸総監督が徹底させるのは「センター返し」。「球場はセンターが一番広い。物理的にも来る方向に返していくのが一番強い」。外角球に目を付け、投球のラインに対して素直に打ち返す。基本に忠実なセンター返しが、最も高確率で強い打球を生むという考えだ。

重視するのが「両手で振り切る」こと。フォロースルーで捕手側の手を離しがちだが、力負けせずストレートを打ち返すには、インパクトの衝撃を跳ね返すだけの踏ん張りが必要になる。

例として挙げたのは剣道の動き。振り終わった後、剣道の面を打つように両手でバットを握り、体の正面で止めるイメージを持つ。さらに「ランジができるようなバランス」を保つことで体勢が崩れず、ボールを強く押し込むことができる。

この打ち方を実践すると、打球の質が変わる。井戸総監督は「球を（バットが）噛んでいるというか、掴んでいる感覚。インパクトで滑っている感覚がなくなります」と説明。捕手側の手を離してしまうとヘッドが走りすぎてボールを擦ってしまうことがあるが、両手でバットを握ってコンタクトすることで、強い打球を飛ばせるのだ。

忘れてならないのが「視線」だ。「リリースからボールに集中し、そのまま打球を見ていく」。当たり前のことだが、実戦になると疎かになりがちな「ボールを見る」という基本を徹底する。さらに腹圧を高め、腹から声を出す意識でインパクトを迎える。技術、フィジカル、メンタルすべてを統合させ、実戦で勝ち切るための「強さ」をこのフロントティーで身につけたい。（First-Pitch編集部）