ロバーツ監督が明言「WBCで彼は投げない」

大谷翔平投手の勇気ある“決断”を称える声が広がった。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は31日（日本時間2月1日）、ファン感謝イベント「ドジャーフェスト」で、大谷が3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に登板しないことを明言した。この決定に日本のファンがSNSで反応を示した。

イベント中にロバーツ監督は「WBCで彼は投げない」と言及。報道陣から大谷の判断だったかと問われると「ああ、間違いない。彼の判断だった」と認め、二刀流はシーズンまでお預けとなった。指揮官は「オフシーズンをフル調整に費やせるので、去年より（イニング数が）増加することを期待している」と“完全復活”に期待を込めた。

大谷が下した決断について「正しい判断だったと思う。驚いてはいない」と、ロバーツ監督は決断を支持。その一方で「ほっとしたとも言えない。彼は去年何をして、どう乗り切ったか理解しているし、二刀流をするために2026年シーズンに向けて万全な状態で臨もうとしている」と、決断の裏に秘められた大谷の覚悟を強調した。

WBCでの登板回避に日本ファンも続々反応。SNSには「打者専念なので迷わなくていい」「無理をする必要はない」「よかった…」「日本には良いピッチャーたくさんいるから大丈夫」「今後を考えたらそれでいいと思う」などのコメントが寄せられ、大谷の決断を支持する声が目立った。（Full-Count編集部）