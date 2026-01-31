食楽web

節約の味方、鶏むね肉にボリュームのあるキャベツを組み合わせた節約＆量増しレシピをご紹介。ヘルシーで低糖質・高タンパクなメニューなので、ダイエットにもぴったりです。節約しながら体の健康も維持したいですね。

「蒸すことでパサつきがちな鶏むね肉もしっとり柔らかく、キャベツも甘くなります。ゆずダレをかけてキャベツで巻くことでとってもジューシーですよ」（東京ソロごはん・ウェッティさん）

「蒸し鶏のキャベツ巻き 柚子みそだれ」の作り方

材料（1～2人分）

・鶏むね肉……1/2枚（150g）

・キャベツ……1/6個

・塩……小さじ1/4

・酒……大さじ1/2

A

・味噌……大さじ1/2

・みりん……小さじ1

・柚子胡椒……小さじ1/8

作り方

1．鶏むね肉にフォークで数か所穴をあけ、クッキングシートの上にのせる。塩をすり込みなじませ、酒をまぶしてキャンディー包みにする。

＜point！＞酒をまぶすことで臭みをとり、柔らかくしっとり仕上がる。

2．キャベツの芯を切り落とし、葉を真ん中ではがし2つにわける。

3．せいろに1と2をのせ蓋をする。鍋に湯を沸かし、せいろをのせて10分中火で蒸す。火を止めて10分～15分蒸らす。

＜point！＞蒸らして余熱で火を通すことでお肉は柔らかく仕上がり、キャベツは甘みが増す。

4．Aを混ぜ合わせ、たれを作る。

5．鶏肉を薄切りにする。キャベツにのせてたれをかけて巻く。

●料理家プロフィール

東京ソロごはん。

フードコーディネーター・ウエッティと、フォトグラファー・はしもっちゃん 2人によるフードクリエイターユニット。「ひとりごはんが楽しくなるお料理」を毎週金曜日18時YouTubeにて動画配信中！

