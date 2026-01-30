選抜出場の32校が発表、3月19日に開幕

最後の“1校”にファンが歓喜した。第98回選抜高校野球大会の出場校を決める選考委員会が30日に行われ、出場32校が決定。九州地区からは昨夏の甲子園で初優勝を遂げた沖縄尚学も選出された。当落線上と見られていた中での吉報に、SNS上では「キターーー」「まさか出れるとは」と歓喜の声が上がった。

九州地区は、昨秋の明治神宮大会で九州国際大付（福岡）が優勝したため、神宮大会枠が与えられて選出枠は「5」となっていた。沖縄尚学は昨秋の沖縄大会で優勝するも、九州大会では準々決勝で敗退。ベスト8で終わっただけに、昨夏に続く甲子園出場が危ぶまれていた。

九州国際大付、長崎日大、神村学園（鹿児島）、熊本工に続く5校目、出場32校のラストに沖縄尚学の名前が読み上げられると、ファンは即座に反応。「決まったか」「気になってた！」「ちょっとびっくり。まさか出れるとは」「ドキドキしてました〜」など、SNSには驚きと祝福のコメントが溢れた。

昨夏の甲子園、沖縄尚学は左腕の末吉良丞（りょうすけ）投手と右腕・新垣有絃（ゆいと）投手の2枚看板を擁し初優勝。3月19日に開幕する選抜高校野球大会では「夏春連覇」の期待がかかる。（Full-Count編集部）