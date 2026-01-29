シアニは好守が売りの26歳…タッカード軍合意後にDFA

またも“移籍”が決まった。ヤンキースは28日（日本時間29日）、マイケル・シアニ外野手を40人枠から外すDFA（事実上の戦力外）とした。代わりに、ロッキーズからトレードで獲得した右腕エンジェル・チビリがロースター入り。一時はドジャースにも在籍した26歳はこのオフ、3度目のDFAの憂き目にあっている。

26歳のシアニは2022年にレッズでメジャーデビューし、2023年途中にカージナルスに移籍した。2024年は124試合に出場して打率.228。昨季は19試合出場で打率.235だった。打撃成績はいまひとつながらも、通算160試合で21盗塁（失敗9）の俊足が自慢。2024年にはセンターでのDRS（守備防御点）が+8の好成績を残している。

しかし、2025年オフは激動の日々を過ごしている。昨年11月6日（同7日）にウェーバーでブレーブスに移籍すると、12月10日（同11日）にDFAとなった。その2日後にドジャースに移ったが、ドジャースが年明け1月21日（同22日）にカイル・タッカー外野手の契約を発表したことに伴い、2度目のDFAとなった。

そして2日後の23日（同24日）は東の名門ヤンキースがクレーム。しかし、たった5日で3度目のDFAとなっている。まだマイナーオプションも残っており、ロースターの都合がつけやすい選手でもあるシアニ。果たして、次こそは安住の地を見つけられるだろうか。（Full-Count編集部）