『名探偵コナン』TV放送30周年記念、ABEMA無料チャンネル開設
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、国民的アニメ『名探偵コナン』のテレビ放送30周年を記念し、２月１日（日）に「名探偵コナン」無料チャンネルを開設する。
『名探偵コナン』は、『週刊少年サンデー』にて1994年より連載中の青山剛昌による大人気推理漫画を原作としたアニメ作品。黒ずくめの組織に謎の毒薬を飲まされ、子供の姿になってしまった高校生探偵・工藤新一が“江戸川コナン”と名乗り、組織の正体を追いながら仲間たちと共に数々の難事件を解決していく物語が描かれている。TVアニメは1996年１月に放送を開始し、2026年１月８日（木）に放送30周年を迎えたほか、1997年よりスタートした劇場版シリーズもこれまで数多くのヒット作を輩出。４月10日（金）には劇場版第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が公開予定のほか、30周年イヤーとなる2026年もさらなる展開が予定されており、より一層の盛り上がりを見せている。
このたび「ABEMA」に開設が決定した「名探偵コナン」無料チャンネルでは、TVアニメ『名探偵コナン』1000話以上を毎日順次無料放送。また放送後１週間、放送エピソードを全話無料で楽しめる。
また過去に金曜ロードショーのために作られた「名探偵コナン」オリジナル作品２作品が初めて「ABEMA」で配信開始に。工藤新一がなぜ江戸川コナンになったのかが新たに描かれる放送開始20周年記念作『名探偵コナン エピソード“ONE” 小さくなった名探偵』および、記憶喪失になったコナンが誘拐されるという前代未聞の展開が繰り広げられる原作連載開始20周年記念作『名探偵コナン 江戸川コナン失踪事件 〜史上最悪の２日間〜』を絶賛配信中。
(c)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
