¡Ú£Ä£å£Î£Á¡ÛÆî¾ìÃÒ»Ò¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¿·ÆþÃÄÁª¼ê¤Ë·Ù¹ð¤·¤¿à¥°¥ì¡¼¤ÊÍ·¤Óá¤Ø¤ÎÍ¶ÏÇ¡Ö²æ¡¹¤ÏÀµ¤·¤¤¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ú¼èºà¤ÎÎ¢Â¦¡¡¸½¾ì¥Î¡¼¥È¡Û£Ä£å£Î£Á¡¦Æî¾ìÃÒ»Ò¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê£¶£³¡Ë¤ò½é¤á¤Æ¥¥Á¥ó¤È¼èºà¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢º£·î£²£³Æü¤ËÆ±¼ÒËÜ¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¿·¿ÍÁª¼êËÜ¼ÒË¬Ìä²ñ¡×¡£¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦¾®ÅÄ¹¯°ìÏºÆâÌî¼ê¡Ê¡áÀÄ³ØÂç¡Ë¤é¿·ÆþÃÄÁª¼ê£¶¿Í¤òÆî¾ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¼«¤é¤¬·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¹ÖµÁ¤ò¹Ô¤¦·Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·ÐÃÄÏ¢¤ÎÉû²ñÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿Ä¶°ìÎ®¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤À¤±¤Ë¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤ò»È¤Ã¤¿¥×¥ì¥¼¥ó·Á¼°¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ï½ª»ÏÁ¯¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ñ»º¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï°ì·³¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡£Æó·³¤Ë¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤À¥³¥¹¥È¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·Ð±Ä¼ÔÌÜÀþ¤ÎÏÃ¤«¤é¡Ö¤â¤¦²¿Ç¯¤âÍ¥¾¡¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤½½»ú²Í¤ò¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï°ì½ï¤ËÇØÉé¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂåÊÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤â¡£ÑÛ¤È¤·¤Æ²Ú¤Î¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î°Ò¸·¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ø¤Î°¦¾ð¤â¤Ë¤¸¤à¿Í¤È¤Ê¤ê¤Ï¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¹Ô¿ô¤Î´Ø·¸¤ÇÅöÆü¤Î¸¶¹Æ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Á´¤Æ¤Î¹ÖµÁ¤¬½ªÎ»¤·¤¿¸å¡¢¿·¿Í¤¿¤Á¤Ë¡Öµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÍ¶ÏÇ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤«¤é¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤À¤±¥É¥¹¤ÎÍø¤¤¤¿À¼¤ÇÆî¾ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤«¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£µåÃÄ¤Ï¤â¤¦¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»ö¾Ý¤¬µ¯¤¤ë¤ÈÁª¼ê¤ò¼é¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡ØÀµ¤·¤¤¤³¤È¡Ù¤·¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¤Þ¤ÀÁÜºº¤Î¿ÊÅ¸¤ò¸«¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤À¤¬¡¢µå³¦¤Ïº£¡¢»ØÄêÌôÊª¤Î»ÈÍÑÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¹Åç¡¦±©·îÎ´ÂÀÏºÍÆµ¿¼Ô¤Î°ì·ï¤ÇÂç¤¤¯ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿ô¼î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç¹¤¬¤êÂ³¤±¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¸òÍ§¤Î¾ì¤Ç¡¢à¥°¥ì¡¼¤ÊÍ·¤Óá¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤ä´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤Ï¡¢¤³¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½Æî¾ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¡Ö²æ¡¹¤ÏÀµ¤·¤¤¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÀ³Î¤Ë°ìÀþ¤ò°ú¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ïº£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½Å¤¯¶Á¤¯¡£
¡ÊÍ··³Ã´Åö¡¦±«µÜ¹°¾»¡Ë